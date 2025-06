Ayuso ve "tácticas chavistas" en la estrategia de Sánchez para tratar de que se "achante"

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ve "chavismo puro" en la estrategia que lidera Pedro Sánchez para 'acobardarla', que se "achante" y quitarle las ganas creando "fantasmas" contra ella.

En una entrevista en Espejo Público de 'Antena 3', Ayuso ha puesto el foco en los "más de mil asesores en Moncloa". "Se dedican todos los días de mi vida a perseguirme, a ver qué digo y qué no digo, para manipularlo y luego crearme campañas de comunicación", ha condenado.

"Es todos los días, a todas horas, en todas partes, intentando acobardarme. Es una práctica chavista porque ¿qué no me habrán peinado?, ¿qué no me habrán revisado?, ¿qué escrutinio no será que ya necesitan fabricarme personajes para que me acobarde, para que me achante, para que me acompleje?", se ha preguntado.

Ayuso tiene claro que "buscan fantasmas". "Te fabrican una persona como ricachona, frívola, sin sentimientos, te intentan deshumanizar. Todas esas técnicas que utilizan desde la Moncloa es chavista y buscan directamente minarme la seguridad o que se me quiten las ganas porque no tengo nada, se ha demostrado", ha remarcado.

La presidenta regional ha enfatizado que ella no utiliza los poderes de la Comunidad contra nadie. "Yo no sé de mis adversarios políticos dónde duermen, con quién duermen, qué hacen en sus vidas personales, no utilizo el poder del gobierno de la Comunidad de Madrid contra ningún alcalde. No voy a la contra, se podrá estar a favor o en contra de las cosas que hago como presidenta y lo que hace nuestro gobierno, pero yo no levanto un muro para dividir", ha concluido.

Un "paso más" en los "sueños húmedos" del nacionalismo

La presidenta también ha alertado este lunes que el uso de lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes es "un paso más" en los "sueños húmedos" del nacionalismo y ha alertado que a Pedro Sánchez "nunca le ha interesado el pueblo catalán" sino solo el movimiento nacionalista para "seguir en Moncloa".

Así, Ayuso ha reiterado que el Gobierno central trabaja "para seguir demostrando a los ojos de todos" que España es "una nación plurinacional" cuando, en su opinión, "no lo es". "Un día, cuando queramos despertar, será demasiado tarde, gobernará Bildu el País Vasco y en Cataluña la ruptura ya va a ser absoluta porque nadie va a poder parar otro golpe", ha advertido.

Al hilo, ha insistido en que la intención fue "plantar un traductor" en la Conferencia de Presidentes cuando luego se van "a tomar el café en español", mientras dentro se lo "van a tomar en las lenguas cooficiales que ni dominan ellos mismos".

"Hay que amnistiar delitos, hay que darle la caja común a Cataluña, hay que fragmentarle la Seguridad Social, expulsar a la Guardia Civil, es decir, hay que fabricar una nación por el bien de todos los españoles. Y entonces, si te callas, si lo denuncias, eso es que vas contra Cataluña. Esos son los sueños húmedos de los nacionalistas, que siempre han vivido de una corruptela tras otra y del agravio para vivir de todos los españoles. Esto es un paso más", ha argumentado.

A Sánchez nunca le ha importado el pueblo catalán. Solo mantenerse en la Moncloa"

En esta línea, ha alertado de que a Sánchez "nunca le ha importado Cataluña, ni las clases medias, ni el pueblo catalán" sino que únicamente se mueven "para mantenerse en la Moncloa". "Esto es lo que nos llevó a la Conferencia de Presidentes, no llevó el amor por las lenguas cooficiales, no llevó ni siquiera la estrategia ni siquiera de la división, llevó la de la prepotencia y la chulería", ha argumentado.

Tras defender que fue consecuente con la advertencia que realizó el día previo al adelantar que no se pondría el pinganillo, Ayuso ha afeado al presidente del Ejecutivo central que él pretenda ser "el jefe del Estado y no el rey" y de ahí "las concesiones" a diario a los nacionalistas. "Como vamos a sorbitos no nos damos damos cuenta, pero nos están rompiendo el país a la cara, a sorbitos, y no pasa nada. Y eso sí, como lo denuncies o como te parezca mal, es que eres extremista, es que no estás por la convivencia", ha lamentado.

Al hilo, ha reiterado que el Gobierno central está utilizando a los catalanes para "fabricar una acción paralegal" y busca "la ruptura de España, que además es un atropello jurídico, es un atropello constitucional y es una traición". "Ahora mismo la Comunidad Valenciana y Baleares están bajo gobiernos del Partido Popular, si no estaríamos todavía en un conflicto territorial mucho mayor", ha añadido.

El tenso encuentro con Mónica García

La jefa del Ejecutivo también se ha referido a su incidente con la ministra de Sanidad, Mónica García, que tildó de "ridículo" que la presidenta madrileña no le diera dos besos. Al respecto, Ayuso ha defendido esta negativa cuando desde Más Madrid, el partido de la ministra, le llaman "asesina" todos los días". "¿Tú besas a gente asesina?, porque yo no. Pienso que alguien es un asesino, raro es que le dé la mano, pero no te cuento ya dos besos, no se me ocurre", ha trasladado.

En la misma línea ha recordado que el día previo en la Asamblea de Madrid desde Más Madrid se afirmó que la Comunidad "firmaba ejecuciones de muerte", que eran "asesinos, genocidas" para defender esa negativa a dar dos besos a Mónica García. "Pienso que, por lo menos, lo que no es, es hipócrita", ha criticado.

La invervención de García Page

En cuanto a la intervención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el foro del viernes, Ayuso ha censurado que se tilde de "facha" a cualquier persona que critica las políticas del Ejecutivo central refiriénfose en concreto a Page o al aragonés Javier Lambán.

"Hay algunos ministros que son correctos, hay diputados en la Asamblea de Madrid que me caen muy bien y tenemos buena relación, pero no les quiero hacer el daño de decirlo quiénes son porque entonces están muertos", ha ironizado.