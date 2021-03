Isabel Díaz Ayuso se sincera y cuenta cómo le afectan los insultos que recibe con sus iniciales 'IDA'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al programa de Antena 3 'Espejo Público', donde se ha sincerado y ha contado cómo le afectan los insultos que ha recibido "durante estos dos años". Además, ha asegurado que en los últimos días se han intensificado todavía más las ofensas procedentes de los adversarios políticos.

"Me han dicho que soy una loca"

"Unos han deseado meterme en la cárcel, otros me han insultado como el presidente del Gobierno, otros me han dicho que soy una loca, una descentrada y han deseado rebanarme el cuello", le ha dicho Ayuso a la presentadora.

Si se juntan las iniciales de su nombre y apellidos, se obtienen las siglas 'IDA'.

"Las utilizan para insultarme. Es una falta de respeto hacia todas las personas que pasan una enfermedad mental. Mi padre falleció de ello y a una familia como la mía no le es agradable",

Ayuso ha explicado que intenta no tomarse estos insultos de manera personal, puesto que su papel político "es el foco de todos". "He visto que cuando a una mujer la quieren amedrentar, la insultan de la misma manera y en forma de turba de todos contra uno", asegura.

No obstante, cree que, aunque fuese un hombre el presidente de la Comunidad de Madrid, también recibiría los mismos insultos. En cualquier caso, ha lamentado que "ninguna feminista de la izquierda haya salido a defenderla en todos estos meses".

La presidenta ha señala que lleva aguantando este tipo de comentarios "mucho tiempo" y se teme que "esto será así hasta las elecciones".

Sobre que las elecciones sean un martes: "La gente es adulta, ya se organizará"

Por otro lado, Susanna Griso le ha preguntado a la actual presidenta qué va a pasar el 4 de mayo de 2021, fecha en la que se han convocado las elecciones de la Comunidad de Madrid y que ha desatado la polémica, ya que se trata de un día laborable.

A esta cuestión, Ayuso ha reconocido que le preocupaba una posible moción de censura. En caso de hacer coincidir los comicios con un domingo, tendría que haber "esperado al lunes" y convocar un consejo de Gobierno extraordinaria al que, según indica, "no sé si llegaría viva". "No podía permitir que cambiaran por la puerta de atrás el signo político de la Comunidad de Madrid", sostiene.

Que las elecciones sean un martes, que ya se ha declarado no lectivo para poder hacer uso de los colegios electorales, el resto de los ciudadanos sí trabajan, algo que supone un contratiempo a aquellas familias con hijos. La respuesta de la presidenta ha sido clara: "La gente es adulta, ya se organizará". Igualmente, ha insistido en que esto no es nuevo porque "es lo que les pasa a las familias los domingos cuando no hay colegios, pero ellas sí que trabajan".

Ayuso califica a su rival Pablo Iglesias: "Este señor es puro odio"

Isabel Díaz Ayuso ha calificado a cada uno de sus rivales políticos para las elecciones del 4 de mayo.

Uno de los peores parados ha sido el exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Es odio, destila, odio. A este señor no le quieren en Madrid. Él está cargado de odio y lleva un programa que fomenta la ocupación, la expropiación y los adoquines en las calles. Este señor es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos en la cárcel y, sin embargo, al entorno político de ETA en la calle", ha afirmado.

Tampoco se queda atrás la candidata de Más Madrid, Mónica García. "Es odio dos", dice Ayuso.

Cuando ha llegado el momento de definir a Rocío Monasterio (Vox), Ayuso ha tenido dudas: "No sabría decirte, nunca lo he pensado". No obstante, ha acabado diciendo que "es una persona con la que muchas veces me he entendido y otras no".

Finalmente, ha descrito su relación con el candidato socialista, Ángel Gabilondo, como "afable y entendimiento", mientras que sobre Edmundo Bal (Ciudadanos) ha dicho que es un "totalmente desconocido".