Así calificaba Pablo Casado ante Alsina la posibilidad del cambio de sede del PP

En la entrevista que hizo con Carlos Alsina el pasado 8 de febrero, el líder del PP, Pablo Casado, se refería a la posibilidad de cambiar la sede de su partido, tal y como habían adelandato algunos medios de comunicación, como La Razón.

Casado se refirió a ello como una "cuestión estética y formal" y, aunque en ningún momento ni confirmó ni desmintió la información, sí dejó claro que el proyecto del PP era un proyecto que merecía la pena y que no tenía nada que ver con "cualquier práctica irregular" que se hubiera hecho: "El proyecto político va mucho más allá de lo que es una imagen", aseguró.

Ya en 2018, Casado también defendía que el PP no se iría de la sede de la calle Génova porque no renegaba del pasado y consideraba, además, que eso no les haría "reconectar" con el electorado.

Solo Ayuso estaba informada de la decisión de cambiar de sede

La periodista Carmen Morodo, que fue quien publicó en La Razón la posibilidad del cambio de sede del PP, ha explicado en Más de uno que esta decisión viene de muy atrás, cuando se la plantearon a Casado justo después del consejo de sucesión al hacerse cargo del partido.

Morodo ha asegurado que la decisión no sólo era inevitable desde el punto de vista de la corrupción, sino también por problemas de financiación: "He hablado con las organizaciones territoriales y se han cambiado las aportaciones. Se han incrementado las regionales a Génova, cuotas que antes los parlamentarios daban a las organizaciones regionales y que ahora se hacen llegar a Madrid porque los resultados electorales han sido lo que han sido".

Ha considerado también este movimiento como una "maniobra oportunista" en el Comité Ejecutivo para cortar la presión interna ante los malos resultados de Cataluña y ha afirmado que esta decisión "tan importante e histórica", no la conocía nadie dentro del partido, ni siquiera los barones más importantes, únicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aún no se sabe dónde se trasladarán

El presidente del PP anunció este martes que la formación abandonaría la sede nacional de Génova, aunque no especificó a dónde se trasladarían.

Casado hizo este anuncio debido a que la formación achaca los malos resultados electorales en los comicios del 14F en Cataluña al 'caso Bárcenas' y la posible financiación irregular del PP con la que supuestamente se reformó su sede nacional.

Según sus declaraciones, su intención es cambiar la sede de ubicación ya que no deben permanecer en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.

Bárcenas, una persona "sin ninguna credibilidad"

Durante su entrevista con Carlos Alsina hace una semana, Casado se refirió a Bárcenas como "una persona sin credibilidad alguna", que llevaba mintiendo y cambiando de versión durante 10 años. Además, negó haber hablado con el extesorero porque él no trataba con "delincuentes" y recordó que lo que se estaba juzgando, supuestamente eran donaciones privadas al partido, que no venían de dinero público.

En los comicios catalanes, el PP pasó de tener 4 escaños a 3, un batacazo electoral que todos los miembros del partido -menos Cayetana Álvarez de Toledo- achacan a la baja participación y al 'caso Bárcenas'.