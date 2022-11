Arnaldo Otegi se jacta de sostener al Gobierno de España

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "beneficia a las clases populares", y ha afirmado que "se da la gran paradoja" de que no habría "Gobierno de progreso en el Estado" sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren "marcharse" de España.

Sostienen al Gobierno

Arnaldo Otegi ha señalado "el Gobierno se ha sostenido durante tres años en lo que nosotros llamamos 'bloque de izquierda plurinacional', fundamentalmente EH Bildu, ERC, Podemos y el PSOE, con el concurso del PNV y a veces del BNG".

En esta línea, ha resaltado que la situación ha cambiado porque "se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado español, si los que nos queremos marchar del Estado español y además somos de izquierdas, no lo sostenemos". Ha añadido que "sin vascos y catalanes independentistas de izquierda, no hay Gobierno PSOE-Podemos en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas".

Sobre las manifestaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante sus Presupuestos a cambio de los presos de ETA, ha afirmado que EH Bildu ha explicitado los acuerdos que ha alcanzado y hay "luz y taquígrafos". Ha añadido que le da la impresión de que el señor Núñez Feijóo sigue instalado en un marco de debate político que solo interesa a la extrema derecha.

La retirada de la Guardia Civil de Navarra supone cumplir con la ley

Otegi también se ha referido a la incorporación de la transferencia de Tráfico en Navarra a la Policía Foral, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

En respuesta a los reproches de PP, Cs y Vox al Ejecutivo por "ceder al chantaje" de EH Bildu al considerar que quiere "expulsar" a la Guardia Civil, ha dicho que el traspaso de esta competencia supone "cumplir la Ley". "Tratan de buscar una estrategia de grandes titulares, que tensione a la gente, que persigue un clima emocional, y hacer pensar con las tripas y no con la cabeza", ha subrayado.

El dirigente del partido soberanista confía en que, "algún día", sea posible "negociar un programa de mínimos para defender conjuntamente los intereses de los ciudadanos vasco-navarros en el Congreso" por los diputados de EH Bildu, PNV, PSE-EE, PSN y Podemos, pero todavía no existe "madurez política suficiente".