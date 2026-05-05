Alsina, sobre la posible rebaja de condena a Aldama: "No sería conveniente trasladar la idea de que les puede salir gratis lo que hicieron"

Carlos Alsina ha conversado con Susanna Griso sobre la actualidad política en la habitual conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público. Al inicio de la charla, Alsina ha celebrado la recuperación de Borja Sémper del cáncer de páncreas que ha padecido, al tiempo que ha señalado que es comprensible que el político quiera dejar atrás esa etapa "muy dura para él" y retomar su actividad centrada en la política.

En otro orden de asuntos, Griso ha preguntado por los movimientos de la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato, en relación con el caso mascarillas, en el que algunos medios han publicado que abogó por no ampliar la rebaja de condena al empresario corruptor Víctor de Aldama. Alsina ha apuntado que será clave escuchar al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón para entender hasta dónde llega su criterio, subrayando que, por el momento, no ha manifestado haber recibido órdenes para no rebajar atenuantes en las condenas.

El periodista ha puesto el foco en las diferencias entre las penas solicitadas: los siete años que se piden para Víctor de Aldama contrastan con los 24 años para José Luis Ábalos o los 19 para Koldo García, una diferencia que ha calificado de "bastante notable". Además, ha recordado que la UCO identifica a Aldama como el supuesto líder de la trama. En este contexto, Griso ha destacado el debate sobre los beneficios de colaborar con la justicia y estas rebajas

Alsina ha advertido de que "tampoco sería conveniente trasladar a los corruptos la idea de que les puede salir casi gratis todo lo que hicieron por el hecho de contar la verdad". A su juicio, la clave está en encontrar un equilibrio: incentivar la colaboración sin que ello suponga una sensación de impunidad.

Por su parte, el director de El Mundo, Joaquín Manso, ha señalado que lo relevante en su opinión es que la Fiscalía General intervenga en un sentido distinto al del fiscal anticorrupción y que esa decisión pueda interpretarse como alineada con los intereses del Gobierno. Aun así, Alsina ha matizado que esta actuación se enmarca dentro de la legalidad, ya que corresponde a la fiscal general determinar el alcance de las rebajas de condena.

Durante la conversación también han recordado la entrevista que Alsina realizó a José Luis Ábalos, en la que el exministro reconoció haber mantenido una relación personal con Jésica —"como las que tiene cualquier persona", dijo— y aseguró que los viajes corrían de su bolsillo. Asimismo, han rememorado cuando se le preguntó por Aldama, de quien entonces dijo tener un recuerdo lejano, algo que hoy resulta llamativo a la luz de la relación que posteriormente se ha conocido entre ambos.

Nuevo libro de Iván Redondo

Finalmente, Alsina ha preguntado a Griso por la presentación del libro de Iván Redondo, que condujo la periodista. En ese acto, el exjefe de gabinete dejó caer que estaría dispuesto a volver a la política, aunque sin aclarar si tiene ya algún acuerdo cerrado. Entre los contenidos del libro, destaca el relato personal sobre la depresión que sufrió tras ser operado de una cardiopatía.