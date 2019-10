Agredida una periodista en la concentración de apoyo a Franco en Mingorrubio

Según ha relatado la propia periodista, Concha Olmos, de los informativos de Antena 3, en el momento en que ha llegado Tejero a la concentración varios periodistas y cámaras de televisión le han seguido para tomarle declaraciones.

Los más violentos del grupo, ha explicado, han empezado entonces a pegar manotazos y zarandear a los cámaras y a proferir gritos de "prensa española, manipuladora". Ella, ha indicado, se ha mantenido detrás de su cámara y ha

pedido a los violentos que dejaran de empujar, ante lo que uno de ellos le ha pegado dos puñetazos y ella ha empezado a pedir ayuda al grito de: "Policía, nos están pegando".

En ese momento los agentes que controlaban la concentración han separado a los periodistas de los simpatizantes de Franco y han establecido sendos cordones para evitar nuevas agresiones.

"Se estaban encendiendo por minutos, cada vez más", ha indicado la periodista, y ha añadido que está "indignada" de que no dejen trabajar a los informadores. La concentración, que no está autorizada, está compuesta por unas 200 personas que corean vivas a Franco y cantan el "Cara al sol". A ella se ha sumado el ex teniente coronel de la Guardia Civil que encabezó el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

