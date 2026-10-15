España registra el septiembre más cálido desde que hay registros: 3,4 grados por encima de lo normal

España ha vivido el septiembre más cálido desde que existen registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuya serie histórica comienza en 1961. La temperatura media del pasado mes ha superado en 3,4 grados centígrados los valores normales, un dato sin precedentes para este periodo del año.

Así lo ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su intervención en el Foro CREO, organizado por Cinco Días.

El dato confirma el carácter excepcional de las temperaturas registradas durante el primer mes del otoño meteorológico, después de un verano marcado también por el calor.

Las consecuencias de un septiembre excepcionalmente cálido

Durante su intervención, Aagesen ha advertido de que este récord no debe analizarse únicamente desde el punto de vista de las temperaturas, sino también por sus consecuencias sobre diferentes sectores económicos y sociales.

"Detrás de este dato, yo creo que, más allá de la temperatura, hay consecuencias muy claras", ha señalado la ministra, antes de mencionar a los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre y al sector primario.

En concreto, ha destacado las repercusiones sobre "los que cultivan nuestros alimentos, en la gestión del agua, en la posibilidad también de la gestión de nuestras propias ciudades".

El aumento de las temperaturas plantea desafíos especialmente importantes para la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos y la planificación urbana, ámbitos que deben adaptarse a unas condiciones climáticas cada vez más exigentes.

Un récord que llega después del verano más cálido en más de 150 años

El récord de septiembre llega después de que España registrara también un verano excepcional. Según el balance publicado por AEMET, el verano de 2026 fue el más cálido desde al menos 1869, de acuerdo con una reconstrucción climática que permite ampliar la serie oficial.

Durante los meses de junio, julio y agosto, la temperatura media en la España peninsular alcanzó los 24,5 grados, lo que supone 2,4 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020. Además, superó en tres décimas el anterior récord, establecido en 2025.