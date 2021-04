David del Cura desde la Asamblea de Madrid: "El 4M no hay que luchar contra el fascismo mundial ni parar a las hordas comunistas"

Hoy me he venido al lugar donde terminará todo. A la Asamblea de Madrid. Concretamente a un banco frente a la Asamblea de Madrid. Puedo ver esa fuente de múltiple chorro, un cartel que dice 'Vota PSOE' y otro de Más Madrid. El martes que viene no hay ni que luchar contra el fascismo mundial ni parar a las hordas comunistas. Hay que elegir democráticamente a los representantes que se sentarán en los escaños que hay en este edificio que es la Asamblea de Madrid. Esta vez 136, con 69 habrá mayoría absoluta. Subrayo lo obvio ante lo que se dice y escucha últimamente.

Y recuerdo, ya que estoy por aquí y hago de guía turístico, que la Asamblea de Madrid está en Vallecas. Donde termina la San Silvestre y van retirando a los que corren sin dorsal. En el último repecho, un edificio con cristaleras y columnas de hormigón. Una gran desconocida y una gran ignorada. Y así seguirá siendo si a partir del 5 de mayo hay una mayoría clara y una presidencia clara. Es la gran olvidada. El legislativo regional es el gran olvidado. Quizá porque Madrid pese a todo y digan lo que digan, es una comunidad muy poco autonomista.

Cuando se diseñó el actual estado de las autonomías no sabían si dársela a la vieja o a la nueva. Decidieron que se quedará sola entre ambas Castillas. Por eso el himno de Madrid dice: "Yo estaba en el centro, giraban las otras en corro, yo era el centro, el corro se rompe, ya se hacen Estado los pueblos y yo aquí de vacío girando sola me quedo". En un ejercicio de burla absoluta al estado de las autonomías, García Calvo, autor del himno, proclama: "Madrid, uno, libre, redondo, autónomo... entero". Madrid y sus cosas, esas grandes desconocidas.