El líder de ERC, Gabriel Rufián, ha aplaudido que PSOE y Unidas Podemos se reúnan para desbloquear la negociación de gobierno y afirma que si no llegan a un acuerdo, "por ERC no será". Además, apremia a Sánchez a que elija si quiere ser o no presidente de un gobierno progresista y a si quiere gestionar o no el conflicto en Cataluña.