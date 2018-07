Pedro Sánchez afirma que se avergüenza del ministro del Interior

En un acto celebrado hoy en Cáceres, el candidato socialista se ha referido así al conversaciones de Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, sobre como incriminar a políticos de CDC o ERC.

"Me avergüenzo de un Ministro del Interior que se ha descubierto que utiliza el aparato del Estado para luchar contra los adversarios políticos y no contra la corrupción que hay en su partido", ha aseverado Sánchez, que está convencido de que "no dimitirá", como tampoco lo hizo Mariano Rajoy "cuando envió un sms a Bárcenas y luego se descubrió que tenía 40 millones en cuentas en Suiza".

Las investigaciones a los adversarios políticos, ha indicado el secretario general del PSOE, "se estaban haciendo no por corrupción sino porque no congeniaban con la ideología del Gobierno".

Pedro Sánchez ha afirmado que España es un país de profundas convicciones democráticas, que defiende desde hace 39 años libertades, derechos y democracia y eso, ha recalcado, "hay que defenderlas con uñas y dientes".

Ha añadido que en este país "ha habido muchos casos de corrupción en estos cuatro años y han sido descubiertos por las políticas anteriores del PSOE", y ha recordado la creación de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) y que se reforzaran la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o las Fiscalía Anticorrupción.

Por ello Sánchez ha garantizado que "cuando llegue al Gobierno luchará por la independencia de jueces y fiscales, policía y la guardia civil".

Para Sánchez, durante estos cuatro años y seis meses "se ha confundido la mayoría absoluta con el absolutismo y se ha instrumentalizado todas las instituciones públicas en beneficio del partido del Gobierno".

El penúltimo ejemplo fue, ha dicho, "cuando Rajoy dijo no al Jefe del Estado y ayer dijo lo mismo, que renunciaría" y se ha preguntado "qué sentido tiene votar a un candidato que está instalado en el no".

"Después de estos seis meses hoy más que nunca hay que hacer útil nuestro voto y el PP no ha sido capaz ni de dialogar, por ello hay que votar la PSOE que es un partido que suma".