Villegas cree que una Hacienda catalana no tendría ningún sentido práctico

El secretario general de Ciudadanos , José Manuel Villegas , ha afirmado que la creación de una Hacienda catalana no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico, porque para que una agencia tributaria sea eficaz debe compartir información.

Villegas ha criticado así en los pasillos del Congreso la propuesta del líder del PSC, Miquel Iceta, y ha incidido además en que los estatutos ya recogen la capacidad de la autonomías para gestionar impuestos y que las agencias autonómicas "consorciarán" con la agencia estatal. "Esa idea de consorcio, de compartir información es mucho más eficaz", ha asegurado el dirigente de Ciudadanos, que ha añadido que eso "es lo que les importa a los ciudadanos".

Aunque ha admitido que no conoce la propuesta de Iceta, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que lo que está sobre la mesa es el problema de la financiación autonómica. Ha abogado, en este sentido, por un sistema de financiación que respete la diversidad plurinacional, pero también la solidaridad entre los diferentes territorios. Según Iglesias, "hablar de financiación autonómica no sólo es hablar del País Vasco y Cataluña; hay que hablar también de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, etc.".