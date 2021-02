Salvador Illa, sobre el pacto para no apoyar al PSC tras el 14F: "Es la foto de Colón independentista"

LEER MÁS Los partidos independentistas se comprometen por escrito a no pactar con el PSC

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha afeado a las fuerzas independentistas el documento que han firmado para no pactar con los socialistas tras las elecciones catalanas del 14F.

La foto de Colón independentista

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, Illa se ha referido a dicho pacto con la "foto de Colón independentista", en referencia a la polémica imagen que protagonizaron en su día los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Vox, Santiago Abascal.

Según el candidato socialista, esta foto "lo representa todo" porque quiere decir que las fuerzas independentistas "están proponiendo más de lo mismo". Por ello, ha llamado a "votar el cambio" que representa su candidatura, ya que los independentistas "han sido incapaces de avanzar".

"Están diciendo que repetirán este fracaso. Hay que abrir un tiempo nuevo, escribir una página nueva. Diálogo dentro de la ley. Pido a esta mayoría que se manifieste con su voto", ha afirmado.

Polémica sobre la PCR

Asimismo, Illa ha respondido a la polémica sobre la PCR que no se realizó antes del debate electoral y ha asegurado que no tiene "nada que ocultar": "No estoy vacunado, cuando lo haga lo haré en un centro público. No me hice PCR, efectivamente, pero le he dicho a los españoles que sigan el protocolo".

"Hemos hecho otros debates con las medidas recomendadas. Las sobreactuaciones no me gustan. Me hago PCR cuando tengo síntomas porque sigo los protocolos, porque se hacen cuando uno tiene síntomas o ha tenido contacto estrecho con un contagiado. No voy a hacer yo lo que le he pedido a los españoles que no hagan" ha explicado.

Asegura que si hubiera hecho lo contrario, también habrían dicho de él que se salta los protocolos porque esto se ha convertido en un "todos contra Illa". El candidato asegura que él va a seguir en su línea recta justo cuando el PP ha anunciado que pedirá a la Fiscalía que investigue si Salvador Illa se ha vacunado.