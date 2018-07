Iceta, sobre indultos: "No me importa pagar precio por pensar en reconciliación"

Iceta ha participado en un acto sobre medio ambiente en Sant Joan Despí, junto al alcalde de la ciudad, Antoni Poveda, tras el cual ha respondido a preguntas de los periodistas y se ha referido a las "críticas" recibidas por su propuesta sobre el indulto a los dirigentes independentistas.

La propia portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha rebajado a una mera propuesta electoral la decisión de Iceta de pedir el indulto y ha dicho que hay que diferenciar los tiempos políticos de los tiempos de la justicia. "Hay quien me critica por pedir el indulto, pero alguien en Cataluña debe pensar en cómo coseremos las heridas. Y no me importa pagar un precio por pensar en escenarios de reconciliación. No lo hago en función de lo que otros hagan o no, sino porque estoy absolutamente convencido", ha dicho Iceta.

El líder del PSC ha dicho que cuando hace una propuesta no la lanza "para ganar o perder votos", sino que está apostando por la "reconciliación". "No me imagino en los futuros años de la política catalana un bloque contra otro bloque que no se hablan ni tienden puentes", ha señalado.

Iceta ha recalcado que hay que dejar actuar a la justicia y que se debe respetar la presunción de inocencia, pero en caso de que haya finalmente sentencias condenatorias, "deberemos buscar entre todos un mecanismo para cerrar heridas". "Espero no ser el único político catalán que piense en el día 22 (después de las elecciones). Hay mucho cálculo pensando en las elecciones y poca propuesta sobre qué haremos entre todos para cerrar la fractura social y política que ha dañado a nuestro país", ha sentenciado el candidato socialista.