Aznar cuestiona a Casado y asegura que los ciudadanos: "No tienen un referente fuerte en el que confiar"

El expresidente del Gobierno y expresidente de Castilla y León, José María Aznar, ha aparecido el sábado, 29 de enero, en el acto del Partido Popular en Valladolid para apoyar la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones del próximo 13 de febrero. La controversia ha surgido cuando Aznar ha aprovechado la ocasión para cargar contra el actual presidente popular, Pablo Casado, y cuestionar su liderazgo.

Durante el mitin en Valladolid, Aznar ha asegurado que los ciudadanos recurren a los populismos "porque no tienen un referente fuerte en el que confiar", por lo que considera que "ser una referencia fuerte es fundamental en el mundo de hoy".

Según el exdirigente popular, "los sentimientos no pueden sustituir a la razón, la política es idea, razón y sentimiento, todo eso es lo que hay que mezclar".

Además, en clara referencia a Casado, el expresidente ha apuntado: "Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana, ¿para hacer qué? Se gana para construir".

Génova respalda a Pablo Casado

Desde la cúpula del Partido Popular, las palabras del expresidente del Gobierno no han sido bien recibidas, según ha publicado el diario 'El País'. "Venir a unas elecciones para ayudar así... para eso que no venga", han comentado. Además, en Génova han aprovechado para reforzar el liderazgo de Casado: "Aznar hace su diagnóstico y el partido siempre escucha, pero hay un liderazgo claro y un proyecto indiscutible".

Hay un liderazgo claro y un proyecto indiscutible

Asimismo, el propio Pablo Casado no ha dudado en responder a las críticas del expresidente. El líder popular le ha recordado que sí tiene un plan para España: "El discurso que yo hice en Valencia era mi discurso de investidura. Ahí está todo lo que hay que hacer en España, lo que necesita España. Fue un discurso después de 400 expertos hablando con el partido, con 50 reformas legislativas… que planteaba un nuevo contrato a los españoles. Que hablaba de devolver el poder a las personas".

Casado también ha publicado un tuit en el que ha comentado que "no se puede unir España desuniendo el voto". Y ha matizado: "Nuestro proyecto es que los españoles puedan hacer realidad el suyo. El PP levanta la bandera nacional con orgullo, ni la esconde ni se oculta detrás de ella. Somos la tercera España, la de los balcones, manos blancas y libertad sin ira".

Aznar no soporta lo que le están haciendo a Ayuso

Según un dirigente próximo a Aznar, la postura del expresidente frente a Casado ha surgido a causa del conflicto con la presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, a la que considera "la política más popular de toda España". "Está harto del equipo tan inconsistente que rodea a Casado y no soporta lo que le están haciendo a Ayuso", dice esta fuente.