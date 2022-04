Juanma Moreno adelanta las elecciones en Andalucía: Esta será la fecha para los comicios

Tras varias semanas a la espera , finalmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha decidido poner fin a su Gobierno de coalición con Ciudadanos anunciando un adelanto electoral. Como ya dijo, será antes de julio de este 2022.

Esta misma tarde celebrará un Consejo de Gobierno Extraordinario para informar de su decisión. Tras la reunión, en torno a las 20:30 horas, el presidente de la Junta comparecerá públicamente para informar de su decisión de convocar elecciones.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones?

Según ha explicado el presidente andaluz, los ciudadanos están convocados a participar en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, 19 de junio. El plazo legal para convocar los comicios y celebrarlos en esta fecha termina precisamente este lunes.

Gobierno de coalición PP- Ciudadanos

El Partido Popular y Ciudadanos llegaron al Gobierno de la Junta de Andalucía en las anteriores elecciones que se celebraron el 2 de diciembre de 2018. A pesar de que el PSOE fue la formación más votada, con 33 escaños, no obtuvo los apoyos suficientes para continuar en el Ejecutivo, tras 37 años en el poder.

Por su parte, la formación de Moreno Bonilla obtuvo 26 escaños y la de Juan Marín, 21, es decir, un total de 47 diputados, por lo que necesitaron el apoyo de los 12 diputados de Vox para alcanzar la mayoría absoluta de 55 escaños. A pesar de ello, el partido de Santiago Abascal se quedó fuera del Ejecutivo.

Gobierno, que el actual vicepresidente, Juan Marín, estaría dispuesto a repetir, según confirmó durante una entrevista en 'Más de uno', pero que, sin embargo, rechazaría por completo si Vox pasa a formar parte de él. "No estoy dispuesto a entregarle las llaves de Andalucía a los que quieren destruir Andalucía", dijo y añadió que la formación de Abascal "no defiende los intereses de los andaluces" porque es una de "estas fuerzas políticas que solamente persiguen el poder por el poder, pero no para cambiar las cosas".

Asimismo, Marín sostuvo que el cambio en Andalucía ha llegado con la irrupción de Ciudadanos, porque durante los 37 años en los que el PSOE ha estado en el poder y el PP en la oposición, todo permaneció igual