Juan Marín descarta formar Gobierno en Andalucía con Vox: "Ni muerto"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, asegura en 'Más de uno' que jamás apoyaría un Gobierno del que Vox forme parte. "No estoy dispuesto a entregarle las llaves de Andalucía a los que quieren destruir Andalucía", dice y confirma que si el PP y Ciudadanos pueden conseguir más votos que la izquierda, "evidentemente Vox no entra, ni muerto".

Por ello, recalca que no pueden contar con su apoyo "para que Vox gobierne en Andalucía". Y reconoce que tras todo el trabajo que han realizado durante estos cuatro años de Gobierno de coalición con el Partido Popular, "ahora no le entreguemos las llaves a cualquiera que pueda pasar por aquí y que ni siquiera estuvieron cuando pusieron la primera piedra", recalca en referencia a la formación de Santiago Abascal.

Conmigo que no cuenten para que Vox gobierne en Andalucía

Asimismo, Marín insiste en que en Vox "no defienden los intereses de los andaluces" porque es una de "estas fuerzas políticas que solamente persiguen el poder por el poder, pero no para cambiar las cosas".

El cambio empezó en 2015, lo he hecho yo, no lo ha hecho el PP

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía sostiene que la regeneración en la Comunidad Autónoma comenzó con él, no con sus socios en el Gobierno. "El cambio empezó en 2015, lo he hecho yo, no lo ha hecho el PP", dice e incide en que durante 37 años con el PSOE gobernando, y el PP en la oposición no se cambió nada, sin embargo, con Ciudadanos gobernando se ha dado un giro a la situación.

Además, Juan Marín alega que "Andalucía necesita seguir con esta transformación" y recuerda que "hoy no hay nadie en la calle, ningún sector que no diga que quieren que sigamos gobernando". Y apunta que Ciudadanos es el único partido que no ha tenido ni un solo tema de corrupción política estando en el Gobierno, por ello, espera que puedan repetir en el Gobierno con Juanma Moreno.