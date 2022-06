Elecciones Andalucía: ¿A quién puede beneficiar y perjudicar más la abstención?

Los colegios electorales de Andalucía estarán abiertos hasta las 20.00 horas de este domingo 19 de junio para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, que les permitirá elegir la composición del Parlamento Autonómico para los próximos cuatro años.

Sin embargo, a pesar de los intentos de persuasión de los candidatos, Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Ciudadanos), Juan Espadas (PSOE), Macarena Olona (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) por intentar convencer a los votantes indecisos, muchos ciudadanos optarán por la abstención.

¿Qué es la abstención?

la abstención se produce cuando los votantes optan por no acudir a sus colegios electorales correspondientes, es decir, deciden no ejercer el derecho al voto.

¿A quién beneficia y perjudica la abstención?

El sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español es la ley d'Hont, que establece para obtener un escaño los partidos necesitan tener al menos un 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción.

Según esta ley, las abstenciones de aquellos ciudadanos que no han acudido a votar no influyen en el recuento de votos. Esto supone que los ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto no favorecen ni perjudican a ningún partido con su abstención.

Desde el punto de vista del análisis, tradicionalmente, la abstención siempre ha perjudicado a la izquierda y ha beneficiado a la derecha. Sin embargo, en un contexto como el de las elecciones andaluzas, en el que todas las encuestas dan como ganador a Juanma Moreno, una abstención en el voto podría perjudicar al candidato 'popular', que necesita una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y no depender de otros partidos como Vox.

¿Qué diferencia hay con el voto nulo y el voto en blanco?

Voto en blanco

Por su parte, el voto en blanco se produce cuando el sobre que se introduce en la urna está vacío, sin ninguna papeleta. Este tipo de voto sí se contabiliza para el reparto de escaños, según la ley Electoral española.

Al contrario que con la abstención, el voto en blanco favorece a los partidos mayoritarios y perjudica a los más pequeños, ya que necesitan más votos para conseguir un escaño. Por ejemplo, en una circunscripción ha habido 1.000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, el 3% para conseguir un escaño se necesitan 36 votos, sin embargo, si los votos en blanco no se contabilizasen, serían solo 30.

Voto nulo

Por otro lado, el voto nulo se produce cuando aparece algún objeto o símbolo de más dentro del sobre electoral, por ejemplo, cuando hay más de una papeleta de diferente candidatura o aparece pintada. Este tipo de votos no entran dentro del reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a ningún partido.