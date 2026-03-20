Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno sentencia al presidente de Indra, Ángel Escribano"

La evolución de la guerra en Irán y su impacto económico global, las medidas que prepara el Gobierno español y las tensiones políticas tanto en el ámbito económico como en la izquierda marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

¿Se acerca el final de la guerra en Irán?

La guerra en Irán sigue siendo el eje central, aunque empiezan a surgir interpretaciones que apuntan a un posible final cercano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha planteado una eventual operación terrestre, pero ha reconocido que el régimen iraní ya no tiene capacidad para enriquecer uranio ni desarrollar misiles balísticos.

Este era precisamente el objetivo declarado por Donald Trump al iniciar el conflicto: impedir que Irán desarrollara armamento nuclear. Sin embargo, pese a ese aparente logro, la Administración estadounidense ha solicitado al Congreso 200.000 millones de dólares adicionales para sostener la guerra.

El conflicto sigue impactando en los mercados energéticos. Tras los ataques a instalaciones como South Pars y la respuesta iraní en países del Golfo, los precios del crudo y del gas continúan al alza. Como medida de contención, Estados Unidos ha optado por levantar sanciones al petróleo iraní ya exportado para intentar estabilizar los precios.

El Gobierno cambia el discurso ante la crisis

El presidente Pedro Sánchez presentará por fin las medidas para hacer frente a una crisis que el propio Ejecutivo reconoce ahora como de gran impacto. Este cambio contrasta con el discurso mantenido durante las primeras semanas de guerra, cuando se minimizaban sus efectos en comparación con Ucrania.

La prioridad, según Sánchez, es la gestión del conflicto internacional, lo que implica dejar en segundo plano los Presupuestos Generales del Estado, pendientes desde el pasado mes de octubre.

En paralelo, el Gobierno afronta una nueva controversia económica con la operación de Indra para adquirir Escribano Ingeniería. La compañía ha caído un 12% en bolsa tras conocerse que la familia Escribano podría no cerrar la venta, en un contexto marcado por tensiones sobre la gobernanza de la empresa.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha asegurado que desconocía posibles conflictos de interés en una operación que se remonta a 2025, cuando el Ejecutivo impulsó cambios en la dirección de grandes कंपनías estratégicas como Indra o Telefónica.

La izquierda busca unidad sin éxito claro

En el plano político, se intensifican los movimientos dentro del espacio de la izquierda alternativa. Gabriel Rufián continúa promoviendo iniciativas de acercamiento, con nuevos actos junto a dirigentes de Podemos, como Irene Montero, en un intento de articular una estrategia común frente a la derecha.

Sin embargo, las diferencias persisten. Mientras desde Podemos se deja abierta la puerta a una candidatura conjunta, el entorno de Rufián niega que exista esa posibilidad en el corto plazo.

La fragmentación sigue siendo evidente: Podemos mantiene distancias con otras fuerzas como Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid o los Comunes, lo que refleja que, más allá de los gestos públicos, la unidad de la izquierda sigue lejana.