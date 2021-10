El Tribunal Constitucional anuló este martes el impuesto de plusvalía al considerar ilegal la fórmula con la que se calcula y mientras se publica la sentencia completa, el Gobierno y Hacienda están viendo la fórmula en la que abordar esta nueva reacción de ese impuesto para los ayuntamientos. Mientras tanto, las operaciones firmadas a partir de ahora no tendrán que pagar el impuesto.

¿Cuánto se estima que deberían devolver los ayuntamientos?

Este impuesto supone una de las vías importantes de ingresos para las arcas municipales, que sin la recaudación de este tributo perderían unos 2.5000 millones de euros. Por ello, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, piden elaborar una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación.

El Gobierno pide prudencia

El Gobierno, por su parte, pide "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia completa del Tribunal Constitucional.

La ministra portavoz ha recalcado que el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, está "explotando todos los escenarios" y sigue avanzando en los trabajos que, asegura, ya se han iniciado, para ver "cómo podemos dar solución a una cuestión que, evidentemente, es un problema", ha insistido.

Así las cosas, ha pedido "prudencia" y no ha adelantado más información hasta que no se estudie "por completo" la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso sí, ha asegurado que el Gobierno seguirá "tendiendo la mano" a los ayuntamientos al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho "un esfuerzo sin precedentes" por dotar de financiación a los ayuntamientos "apoyándoles en el desarrollo de sus políticas".

¿Tengo que pagar el impuesto de plusvalía si he vendido mi casa este año?

Esta sentencia afectará de lleno a todas aquellas operaciones firmadas a partir de ahora o los casos que ya estén recurridos, es decir, si vas a vender tu vivienda en lo que queda de año y hasta que se modifique la ley, no tendrás que pagar el impuesto de plusvalía.

Si has vendido tu casa este año, antes del 26 de octubre, y has escogido la opción de autoliquidación del impuesto y desde que terminó el plazo de presentación del periodo voluntario del impreso no ha ocurrido nada, y han trascurrido menos de cuatro años, puedes solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de ingresos indebidos.

En caso de que no haya posibilidad de presentar recurso aun habiendo vendido el inmueble este año, no se podrá solicitar la devolución del dinero. No se puede presentar recurso si has escogido pagar el impuesto presentando la documentación y Hacienda te ha mandado la liquidación para que pagues, y en el mes siguiente a recibir la notificación de dicha liquidación, no te has opuesto a la misma.

A consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional, los consistorios se exponen a tener que devolver todas las cuantías que habían sido impugnadas o estén pendientes de resolución, si la reclamación ya estaba planteada por vía administrativa o judicial.

Teniendo en cuenta que la recaudación de este impuesto para los ayuntamientos supone unos 2.500 millones de euros, si la mayoría de las cuantías de este año están impugnadas y las de las transacciones hasta final de año ya no se abonan, estaríamos hablando de una gran cantidad de dinero.

Los alcaldes, indignados

Por ello, los alcaldes están en pie de guerra y reclaman una solución al Gobierno. Por ejemplo, los alcaldes de Zaragoza y Alcalá de Henares han pedido al Gobierno en 'Más de uno' que se restituya este impuesto con "máxima celeridad".

El alcalde de Alcalá de Henares y responsable de financiación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), Javier Rodríguez Palacios, ha defendido que que este impuesto es importante "para dar unos buenos servicios públicos a los vecinos" y ha exigido que se restituya con la "máxima celeridad".

Además, ha pedido al Gobierno, como todos los partidos políticos, "generen un nuevo espacio de seguridad jurídica para los ayuntamientos".

Por su parte, el alcalde de Zaragoza y portavoz de la FEMP, Jorge Azcón, ha explicado que "si hoy estamos aquí es porque ha habido una dejación de funciones por parte del Gobierno de España".

El Constitucional había avisado sobre la regulación del impuesto

La decisión de este martes del alto tribunal de anular este impuesto, viene precedida de otros avisos sobre la regulación de este tributo desde 2017. Ese año, el Constitucional impidió cobrar el impuesto en caso de pérdidas. Después, en 2019, en una segunda decisión, el Constitucional dictaminó que tampoco podía cobrarse cuando, aun habiendo ganancias en la venta de un inmueble, estas eran inferiores a lo que se tenía que pagar según lo fijado por el impuesto.