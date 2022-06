La temperatura a la que debes poner el aire acondicionado para ahorrar más dinero en la factura de la luz

Llega la época de las altas temperaturas a nuestro país. La llegada del verano ha traído la primera ola de calor de este año, con valores de más de 43 grados en algunos puntos del país.

Por ello, muchos usuarios han comenzado a tirar del aire acondicionado. Se trata de una herramienta habitual en esta época del año, aunque su consumo y la subida de la factura de la luz ha propiciado que la población opte por otras opciones.

No obstante, existen métodos para ahorrar con el aire acondicionado y no elevar de manera significante el recibo a final de mes. Uno de ellos, el principal, es evitar poner el aire de 10:00 a 14:00 horas de 18:00 a 22:00 horas y no encenderlo cuando no estemos en casa.

La temperatura ideal para ahorrar con el aire acondicionado

La temperatura es otro de los aspectos clave para el consumo del aire acondicionado. El Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Consumo, establece que la temperatura ideal en un ambiente de vivienda está ubicada entre los 23 y los 25 grados.

Es evidente que al subir de los 25 grados habrá más sensación de calor, y al descender de los 23 grados el aire tiende a estar más reseco, por lo que aumenta el consumo de energía. Según el IDAE, cada grado que desciende la temperatura supone entre un 5% y un 7% de gasto elevado para el consumo y la factura de final de mes.

¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

El calor extremo que ha llegado a España se puede extender hasta al menos este viernes, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología. La Aemet tampoco descarta que el alto valor de los termómetros se mantenga algunos días más, especialmente en la mitad oriental de la Península.

Desde este lunes hasta el jueves aumenta la incertidumbre en cuanto a la evolución de las temperaturas, aunque en general se esperan pocos cambios. El ascenso térmico continuará a lo largo de la semana y las noches seguirán siendo tropicales o tórridas.

La incertidumbre la causa una DANA, que hará acto de presencia en la Península, lo que dificulta la previsión del tiempo más allá del viernes.