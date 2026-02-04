Requisitos para conseguir la ayuda de hasta 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

El programa Auto+, anunciado por el Gobierno con una dotación de 400 millones de euros para este año, ayudará con hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, económicos y europeos, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Según el Ministerio de Industria, las ayudas estarán dirigidas a la adquisición directa y/o en leasing o renting (este último, en el caso de autónomos y empresas) a vehículos a motor electrificados, y su importe oscilará dependiendo de factores como el tipo de motorización o el coste del coche.

Estas se concederán para la compra de vehículos nuevos y de otros "adquiridos a través de un concesionario o punto de venta del grupo fabricante/importador cuya primera matriculación (...) se haya efectuado en España con fecha igual o posterior al 1 de enero de 2025".

Requisitos del plan

Para recibir las ayudas del plan, los vehículos que el comprador adquiera tienen que cumplir dos requisitos mínimos:

Tenes etiqueta CERO

No superar los límites de precio establecidos. Estos últimos dependen de la categoría

Cuál es el límite de precio del vehículo para lograr la ayuda

M1 ( turismos de hasta nueve plazas), el coste máximo del vehículo sin impuestos tendrá que ser de 45.000 euros

de hasta nueve plazas), el coste máximo del vehículo sin impuestos tendrá que ser de Motocicletas L3e, L4e y L5e, de 10.000 euros .

L3e, L4e y L5e, de . Categoría N1 de furgonetas o camiones ligeros: no habrá limitación.

no habrá limitación. Cuadriciclos L6e y L7e: : no habrá limitación.

El importe máximo de ayuda variará entre los 5.000 euros para furgonetas o camiones ligeros y los 4.500 euros para los turismos, hasta los 1.500 y los 1.100 euros para cuadriciclos y motocicletas, respectivamente.

Cómo se calcula la cuantía de la ayuda final

La cuantía final se calculará como un porcentaje que tendrá en cuenta las tres EEE (que sea eléctrico, económico y europeo).

En cuanto a la primera de ellas, se establecen dos factores de modulación: para el eléctrico puro, un 50 % del importe máximo de la ayuda, en tanto que para los eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables, un 25 %.

En el caso concreto de los turismos M1, los vehículos de hasta 35.000 euros podrán aspirar al 25 % del importe máximo, un porcentaje que cae hasta el 15 % para aquellos de más de 35.000 euros, siempre que se mantengan dentro del rango aprobado para recibir esta ayuda.

Al resto de categorías de vehículos se le asignará un 25 % del importe máximo.

El programa también otorgará un 15 % a los vehículos cuyo montaje y terminación final precomercialización se haya realizado en una instalación de la UE. Si, además, una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en suelo europeo, el comprador se podrá beneficiar de un 10 % adicional.

Las ayudas quedarán limitadas a un vehículo por beneficiario. De ser este una empresa, se podrá ampliar a un máximo de 10 vehículos.

Las características del plan, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de diciembre, se han conocido un día después de que el sector, con ocasión de la publicación de las matriculaciones de enero, urgiera a la puesta en marcha de nuevos incentivos a la demanda.

Cuándo entrará en vigor

El contenido del programa, que da continuidad a los incentivos a la demanda desplegados por el Plan Moves -cuya última prórroga decayó el pasado 31 de diciembre-, ha sido aprobado en la víspera en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, si bien entrará en vigor cuando se publique la convocatoria. Su aplicación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.