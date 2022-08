Renfe abre el registro para pedir los bonos gratuitos para el transporte: requisitos y cómo solicitarlos

Como parte del plan de ahorro de energía y carburantes el Gobierno ha decidido financiar totalmente distintos abonos de transporte, por lo que será posible obtenerlos de manera gratuita. Con esta medida se pretende reducir el uso de vehículos particulares y fomentar el uso de los ferrocarriles como método de transporte público. Además, al ofrecerlo gratis, las familias y personas jóvenes que utilicen el método de transporte de forma asidua verán reducido su coste mensual.

Los billetes para Cercanías y Media Distancia no tendrán ningún coste para el usuario, mientras que los Avant recibirán un descuento del 50%, a partir del 1 de septiembre. Aun así, el lunes se abre la posibilidad de solicitar esta bonificación a través de la web de Renfe a través de un formulario de preinscripción. En la misma página se podrán encontrar todos los detalles.

¿Cuánto costará al Gobierno imponer esta nueva medida?

Tal y como explica el documento del decreto ley que detalla la esta nueva medida, aprobada el lunes 1 de agosto en el Consejo de Ministros, la gratuidad de los abonos costará 231 millones de euros de las arcas públicas. El coste inicial de estas rebajas implicará 201 millones de euros, a los que se sumarán los 1.9 millones del descuento en el servicio Avant y 27.8 millones de los costes de implementación.

Desde el Gobierno esperan que los viajeros de Cercanías y Media Distancia se incrementen en 27.400 viajeros y que un total de 152.000 personas puedan verse beneficiadas por los descuentos en la tarifa de los Avant. Por lo tanto, también aumentará el coste del personal de apoyo de las estaciones, que se verá reforzado con cerca de 1.000 nuevos contratos, ascendiendo así el desembolso a 14.9 millones de euros. A esta cantidad habría que sumarle los 10 millones que costó la campaña de comunicación y los 3 millones que se gastaron en otras cosas.

¿Cómo funcionará en cada uno de los servicios?

Tanto trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia serán bonificados a través de esta medida, recogida en el real decreto ley. Estos primeros sólo serán válidos para un núcleo, ofreciendo viajes ilimitados entre dos estaciones. El abono está especialmente creado para las personas que realizan muchos viajes en estos servicios ferroviarios.

Además, los trenes de Media Distancia convencional también recibirán viajes ilimitados. Se podrán comprar de manera individual por cada ruta que se vaya a realizar, y tal y como ocurre con los anteriores, está creado para los usuarios asiduos de este método de transporte.

En el caso de los billetes de Avant, que son tranvías de Media Distancia que recorren a una velocidad que puede llegar a los 250 kilómetros por hora, recibirán un descuento del 50%. Este tipo de trenes cubren trayectos dentro de una comunidad autónoma o entre dos limítrofes. Los abonos que se verán beneficiados serán el Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10-45, todos títulos multiviaje. Todas aquellas personas que hubieran comprado uno de estos antes de que se implante la medida, podrán solicitar una devolución del 50% de cada viaje que realice durante el periodo en el que la medida esté vigente.

Finalmente, se creará un nuevo título para los usuarios que realicen de manera habitual una de las siguientes rutas:

Madrid-Palencia

Madrid-Zamora

León-Valladolid

Burgos-Madrid

León-Palencia

Burgos-Valladolid

Ourense-Zamora

Palencia-Valladolid

Huesca-Zamora

León-Segovia

Segovia-Zamora

Palencia-Segovia

Se conocerá como Abono AVE Recurrente, y sus condiciones serán las mismas que tendrán los bonos Avant Tarjeta Plus 10. Válidos únicamente para 10 viajes, podrán ser utilizado en ambos sentidos. Estos podrán seguir siendo utilizados hasta el 31 de enero de 2023.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar los abonos gratuitos?

Estos últimos días, una de las condiciones para poder disfrutar de esta medida ha dado mucho que hablar. Según anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aquellas personas que quieran lograr uno tendrán que pagar una fianza a la hora de la solicitud. En el caso de los servicios de Cercanías, la cuantía será de 10 euros, mientras que en trenes de Media Distancia ascenderá hasta los 20 euros.

Para poder recibir esta fianza de vuelta, el usuario tendrá que haber realizado 16 viajes o más, tras lo cual la cantidad será automáticamente reembolsada en el método de pago con el que se abonó la garantía. Esto ocurrirá en el caso de las tarjetas de crédito, mientras que si la fianza se aportó en forma de dinero en efectivo, esta será devuelta a través de una solicitud presencial del pasajero.

Esta cuantía se pagará en el momento en el que se obtenga el bono especial, que tendrá validez entre septiembre y diciembre, y será devuelta este último mes. Su carácter será unipersonal, y por lo tanto solo podrá ser utilizado por el solicitante.

¿Cómo puedo solicitar mi abono gratuito?

Estos son los pasos que tienes que seguir para obtener el abono de transporte completamente gratis. Hay que tener en cuenta que el sistema continúa perfilándose, por lo que estos datos pueden ser actualizados en cualquier momento. Mientras que el plazo de solicitud será abierto el lunes 8 de agosto, no será hasta el día 24 cuando se podrán adquirir los primeros abonos.

Lo primero es acudir a la página web oficial de Renfe.

En ella, se proporcionará una opción para realizar una compra online del abono, utilizando una tarjeta de crédito como método de pago.

Una vez se ha pagado la fianza, la compra está hecha, y el abono se verá a través de un método de control informático. Este podría ser un código QR, que podrá ser escaneado para controlar el número de viajes que hace el solicitante.

Durante los cuatro meses que esta medida estará vigente, no será posible comprar títulos multiviaje y abonos habituales. Por lo tanto, solo se podrán adquirir viajes sencillos, de un solo viaje, aunque estas tarifas se mantendrán sin cambios.

¿Hasta cuando estará disponible esta gratuidad en los abonos?

El Gobierno contempla ya la posibilidad de extender la gratuidad más allá del mes de diciembre. Según aseguró la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez durante una entrevista concedida a laSexta, esta decisión será tomada en función de los resultados que se observen con la nueva medida y la evolución de la situación geopolítica mundial.

Por el momento se conoce que la medida comenzará el 1 de septiembre y finalizará, hasta que se diga lo contrario, el 31 de diciembre.