Qué pasa con los peajes: de la afirmación de Pere Navarro al desmentido del gobierno

El hipotético establecimiento de un sistema de peajes en las autovías españolas a partir de 2024 se ha convertido en un tema que ha ganado relevancia en las última horas, aunque Núñez Feijóo yavolvió a traer el tema al debate público en el Cara a Cara protagonizado por el candidato popular y el presidente Pedro Sánchez el pasado lunes.

Durante el debate organizado por Atresmedia, Feijóo preguntó directamente al jefe del gobierno si, el próximo año, el gobierno iba a establecer un sistema de pago de peajes en 2024: "¿Usted va a cobrar por todas las autovías de España? ¿Usted va a pasar de las autovías gratuitas a las autovías de peaje?", preguntó el líder popular a Sánchez, mientras sostenía un mapa de carreteras con el título "Autovías con peaje en 2024 por decisión del Gobierno de Sánchez".

Las declaraciones de Pere Navarro

El líder socialista afirmó que era mentira que se fuese a aplicar esa medida, y reivindicó sus políticas afirmando que el Gobierno "ha liberalizado peajes en Galicia". El tema de las autovías, sin embargo, quedó diluido dentro de los numerosos temas que se trataron en el Cara a Cara.

Con todo, este tema volvió a ganar relevancia durante el día de ayer, a raíz de una entrevista que Pere Navarro, el director de la Dirección General de Tráfico, ofreció en el programa "Els Matins" de TV3. En esa entrevista, Navarro afirmó que las autovías serían de peaje el año próximo "por imposición de Bruselas" y, además, pidió un consenso entre los grandes partidos para afrontar este tema, porque "si no, todos salimos perdiendo".

Estas palabras de Navarro no tardaron en generar reacciones en ambos lados del tablero político: Cuca Gamarra, Secretaria General del PP y portavoz del partido, publicó un tweet compartiendo las declaraciones de Navarro, añadiendo que "el sanchismo se va con mentiras y deja como herencia peajes en las autovías".

Sin embargo, pocas horas después de la entrevista, Pere Navarro se retractó de sus palabras, lamentando "profundamente" la "confusión" creada por sus declaraciones. "No debí pronunciarme sobre un tema que no es competencia de mi dirección general", explicaba ayer Navarro, que considera que "ha sido un error sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información".

El portavoz socialista Patxi López se hizo eco de estas palabras en el debate a siete celebrado anoche en el debate a siete organizado por Radio Televisión Española, después de que Gamarra declarase que existe un compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas para establecer el incremento de los peajes. La portavoz popular, ante la respuesta de López, afirmó que lo que lamentaba Navarro era el "haberse ido de la lengua".

El desmentido del Gobierno

Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, se ha pronunciado también acerca de esta polémica, desmintiendo que el Gobierno vaya a establecer los peajes en la próxima legislatura. La delegada de Transportes ha aprovechado, además, para reivindicar que el Gobierno ha liberado "1.000 kilómetros de peajes" en nuestro país, y también ha hablado de "hipocresía" del PP. "Sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular, que fue quien encargó precisamente estudios para implantar peajes a partir del año 2021", ha concluido Sánchez.

Lo cierto es que la idea de establecer un sistema de pago para la utilización de las autovías de mayor afluencia del país no es una idea que haya surgido recientemente, puesto que el Gobierno ya la puso sobre la mesa al incluir este planteamiento en el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que fue enviado a Bruselas para apercibir los fondos europeos tras las crisis durante la crisis del coronavirus.

Medida del Plan de Resiliencia

En la página 127 de este Plan, publicado el mes de abrir de 2021, se puede leer que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras".

Con todo, el pasado enero el Ministerio de Transportes afirmó que el sistema de pago no sería implantado en el año 2024, debido a la coyuntura económica y al incremento de los precios de los combustibles. Así se lo comunicó a la Comisión Europea a inicios de año el Gobierno, que ha defendido en todo momento que esta medida no es una imposición ni una "exigencia taxativa", sino un acuerdo con la Unión Europea.

Sobre la futura implantación de este sistema de pago, aún no existen plazos ni datos concretos: el Gabinete, por el momento, solo ha afirmado que en los próximos años se publicarán las conclusiones de un estudio encargado por Transportes a Ineco, que elaboró un informe sobre posibles modelos de financiación de la red de carreteras.

Dentro de estos modelos, tal y como indican fuentes del Gobierno, se incluye el modelo de viñeta - pago anual por el uso de autovías, independiente de los kilómetros recorridos- o el abono dependiendo de la distancia recorrida. El Gobierno afirma que también es posible incluir un pago simbólico, la inclusión de bonificación en base a la renta o la gratuidad de su uso para los transportistas o los usuarios que se desplacen por motivos de trabajo o estudios.

Actualmente, existe un déficit de 9.000 millones de euros en la conservación de las carreteras del Estado. En países de nuestro entorno, como Portugal, Francia o Italia, ya están en vigor diferentes sistemas de pago por el uso de las autovías.