Qué es la 'hucha hogar joven' que ha anunciado Feijóo para ayudar a los menores de 40 años a comprar una vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una 'hucha hogar joven' con deducciones fiscales que busca ayudar a los jóvenes de hasta 40 años a poder comprar una vivienda incentivando el ahorro. Según ha dicho, esta medida es una de las "grandes novedades" del Plan de Vivienda del PP.

Feijóo lo ha dicho al estar presente en un acto con jóvenes en Madrid bajo el eslogan "Por la generación perdida de la vivienda. ¡Tenemos un plan!".

Qué es la 'hucha hogar joven' y cómo funciona

Feijóo ha explicado que esta hucha aplicará una deducción del 20% en el IRPF a las aportaciones que hagan los menores de 40 años --un máximo de 2.000 euros al año-- y, además, les servirá para que el Estado les avale luego con la misma cantidad que hayan ahorrado.

"La hucha hogar funcionará como un sistema de ahorro para los jóvenes hasta cumplir los 40 años. Podrán aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de aportación de 40.000 y a esos 40.000 le activaremos una deducción del 20% en el impuesto de la renta. Y, por tanto, con esos 40.000 euros de ahorro se ahorrarán otros 8.000 euros en impuestos", ha explicado.

Feijóo ha insistido en que esa cantidad de 48.000 euros obligará a la Administración General del Estado a "avalar por la misma cantidad otros 48.000 euros para adquirir la vivienda de ese joven que se ha venido deduciendo el ahorro para comprar una vivienda" con la hucha hogar.

"¿Es una forma de premiar el ahorro? Sí. ¿Y también de incentivarlo? Por supuesto", ha admitido Feijóo, que ha subrayado que "ahorrar no es un crimen y ser propietario, tampoco". A su entender, "lo único que es un crimen es impedirlo, blindando políticas que penalizan el ahorro y la propiedad".

La medida recuerda a la que en su día aplicaron los Gobiernos de José María Aznar con la llamada 'cuenta ahorro vivienda', que fue eliminada en el segundo mandato del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se aplicaron recortes por el empeoramiento de la situación económica del país.

Fondo Estatal de Garantías

Feijóo ha criticado la "inacción" y las "medidas contraproducentes" del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su entender, "han agravado el problema de la vivienda" en España. De hecho, ha indicado que los que tenían 25 años hace siete años y "el mundo entero por delante", "hoy tienen 32" y "menos posibilidades que entonces de comprarse un piso".

Tras asegurar que es "urgente" recuperar "el tiempo perdido de estos siete años", ha subrayado que las medidas del plan del PP las van a ampliar "hasta los 40 años porque hay que devolver a toda esta generación el tiempo que se les ha arrebatado".

Feijóo ha señalado que ahora muchos jóvenes se ven "obligados a pasar un casting para encontrar una casa" y "solo pueden aspirar a vivir en alquiler y compartir piso y compartir balda de nevera". "Un país cuya juventud no puede prosperar no es la envidia de nadie", ha proclamado.

El líder del PP ha propuesto crear un Fondo Estatal de Garantías para blindar los avales de la fianza en el caso de un alquiler y el 100% del precio de la vivienda en el caso de la hipoteca en la compra de vivienda.

Las otras medidas anunciadas por Feijóo en vivienda

Además, ha repasado algunas medidas para jóvenes ya anunciadas en los días pasados y que considera una "revolución fiscal", como las siguientes:

Deducción en el IRPF del 15% por el alquiler.

Bonificación del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra y el alquiler.

Bajada del Impuesto de Transmisiones al 4% en las CCAA donde gobierna el PP.

Exención progresiva del IRPF durante los cuatro primeros años de vida laboral.

El líder del PP ha destacado que uno de los principales objetivos del plan del PP es el aumento del número de viviendas disponibles tanto para compra como para alquiler, abriendo un período de excepción de 48 meses para agilizar la construcción; la movilización de suelo público para vivienda y la consecución de una bajada del 30% en el precio del alquiler. Además ha dicho que agilizarán la concesión de licencias de obra nueva o reforma.

Feijóo ha admitido que los efectos de estas medidas no serán inmediatos porque "los milagros no existen" pero los objetivos, aplicando las políticas adecuadas, llegarán. "No os pedimos paciencia, os proponemos soluciones", ha dicho a los jóvenes.