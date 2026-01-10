Montero denuncia la "barbaridad" de mentiras y noticias falsas sobre los pactos de cesión a los independentistas

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, por encima "de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas".

En su intervención en la Interparlamentaria regional socialista celebrada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, Montero ha asegurado que "no hay excusa posible para decir que no" a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común.

"Parece que al PP le iba mucho mejor con el 'procés'"

Tras acusar al Partido Popular de querer tener "siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia", ha afirmado que "parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP "añora una etapa de conflicto en Cataluña" porque era "una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes".

Frente a esta estrategia, ha defendido que el Gobierno central "no deja de trabajar, aunque algunos, permanentemente, intentan trasladar un fin de ciclo o legislatura", y ha sostenido que "ya quisieran los gobiernos del PP que dicen tener estabilidad ser la referencia internacional del Gobierno de España".

Ese trabajo ha desembocado en la propuesta de un nuevo modelo de financiación, que, según la ministra, "hace que todos los territorios de España ganen mejores y mayores recursos" y ayudará a que "en cada territorio se preste una atención sanitaria homogénea, o que la educación publica sea el ascensor social de los hijos de los trabajadores".

Que el dinero "vaya a lo público" y no a "amiguetes"

En este sentido, Montero ha exigido a los gobiernos autonómicos que el dinero que van a recibir "vaya a lo público, que garanticen realmente la igualdad de oportunidades", y no se destine "a amiguetes que se beneficien, a intereses privados que lo que buscan, como cualquier empresa, es maximizar el volumen de beneficios que tienen".

"No hacemos un esfuerzo de 21.000 millones para que vaya a la Quirón o a las universidades privadas", ha apostillado Montero, que ha exigido que se explique por parte de los presidentes autonómicos cuál será el destino de esos fondos y "se evite, como ha pasado en Andalucía, que haya un incremento del 35% en los seguros de sanidad privada porque la renta que se ahorran los ciudadanos al no pagar un problema de salud o los estudios de sus hijos es lo que permite a la clase trabajadora dar un salto a clase media".

La "idiotización" de resumir las medidas "en dos titulares"

María Jesús Montero ha llamado a la militancia socialista a difundir las medidas sociales que promueve su partido "ante el ruido y la idiotización de la política de resumir las cosas en dos titulares", de modo que se tiene que aplicar "la pedagogía que siempre acompañó a los proyectos socialistas".

Además, ha afirmado que tienen que pedir perdón "todos los que les acusaron de que estábamos haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y beneficiaba a otros territorios".

A este respecto, ha destacado que un 23% de los fondos irán a parar a la Junta, por lo que se pregunta "dónde está el supuesto agravio" y ha inquirido al presidente andaluz, Juanma Moreno, a que explique "qué excusa va a poner, cuando en noviembre dijo que lo que le pedía eran 4.000 millones de euros. Si quiere ser coherente, diga que este modelo de financiación es bueno para Andalucía".

Asimismo, ha rechazado las críticas de electoralismo sobre el nuevo reparto de fondos y ha apuntado que "cuando el PP tilda de electoralista una propuesta es porque es buena", pero esta en concreto "no es electoralista, es viable", ha remachado.