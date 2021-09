¿Pueden despedirte por entrar a trabajar antes de tu hora sin que lo sepa tu empresa?

Un trabajador de la cadena de supermercados Lidl ha sido despedido por entrar a su trabajo una hora antes de lo establecido y no fichar. Jean P., empleado de un establecimiento de Barcelona ejercía como gerente y ante una reestructuración del supermercado decidió llegar antes porque esos cambios "requerían tiempo y dedicación", algo que según el afectado estaba en conocimiento de sus superiores.

La compañía considera que esa conducta supone unos incumplimientos laborales muy graves. En esa hora adicional, realizaba pedidos, cambiaba precios o reponía los palés de artículos. La empresa revisó las imágenes de seguridad y corroboró que el trabajador llegaba entre 49 y 87 minutos antes de la hora de entrada. La mayoría de ocasiones se encontraba solo en el local, algo que está terminantemente prohibido por motivos de seguridad. Además, en la carta de despido señalan que esa conducta vulnera la norma que señala que "cada minuto que se trabaja, se paga, y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado", según informa El País.

Ha denunciado su despido

El trabajador considera su despido improcedente y por eso lo ha denunciado. Considera que debido a la reestructuración del local se vio obligado a trabajar más por lo que esa hora extra sin fichar estaría justificada. Desde la cadena lo ven de otra manera. Señalan que ha incumplido gravemente la normativa de seguridad y también de condiciones laborales porque también animó a compañeros a seguir su ejemplo para poder sacar todo el trabajo acumulado adelante.

Jean P. ocupó un cargo en la empresa empresa durante 12 años. Su despido ha generado un intenso debate. La reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez señala que los trabajadores deben fichar la entrada y la salida de su puesto de trabajo para garantizar su derecho a conocer el horario, la duración y la distribución de su jornada laboral.

¿Pueden despedirte por llegar antes?

El problema más que llegar antes viene de no fichar y por tanto no registrar la hora de llegada al establecimiento. Por el Estatuto de los Trabajadores todas las empresas están obligadas a llevar un registro de jornada de sus trabajadores. Su incumplimiento puede llevar a multas a la empresa. Es por ello que si la empresa ha comunicado a un empleado la obligación de fichar, éste debe hacerlo y si no lo hace puede ser sancionado según el convenio y pudiendo llegar al despido en caso de reiteración. El trabajador podría negarse a fichar si para hacerlo tuviera que usar su móvil personal. En ese caso sería la empresa la que le debe facilitar un dispositivo con el que pueda fichar.