El nuevo plan renove para cambiar de coche tendrá subvenciones también para diésel y gasolina

El plan se encuadra en el programa de estímulo de 3.750 millones de euros para el sector automovilístico que avanzó Sánchez el pasado domingo, denominado Plan de impulso a la cadena de valor de la automoción. 1.050 millones serán destinados a incentivar la compra de vehículos nuevos de todas las tecnologías. 550 corresponden a a ayudas directas a particulares y organismos públicos, y otros 500 procederán de una línea ICO para adquirir vehículos industriales y comerciales.

“La automoción es un sector estratégico para nuestra economía y para el bienestar de nuestro país”, ha declarado Sánchez, que dice que se trata de un plan “de choque» presentado hoy para toda la cadena de valor» como «ambicioso» con el objetivo de amortiguar las enormes consecuencias sobre el futuro del sector de la crisis del Covid, también mientras miramos al futuro”.

1.535 millones se van a destinar desde este año y otros 2.210 millones en 2021. De ellos, 300 millones irán destinados a la renovación del parque publico y adaptación de los entornos urbanos, 250 millones serán para la renovación del parque, 415 para la investigación y el desarrollo industrial, 2.690 serán para inversiones en cadena de valor y 95 en cualificación y formación profesional, ha detallado Sánchez.

Qué se necesita para acceder a la ayuda

Para poder acceder a la ayuda a la compra de vehículo es obligatorio achatarrar un vehículo de más de diez años, o un comercial de más de siete años y el nuevo coche o vehículo deberá estar “entre los más eficientes de la oferta”. El vehículo a entregar deberá haber pasado la ITV a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma, con el fin de garantizar que se trata de un vehículo que efectivamente se encontrara en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario o de un familiar de primer grado, durante al menos un año para evitar posibles distorsiones en el mercado de segunda mano.

En el caso de turismos, el automóvil a adquirir debe tener la etiqueta A o B, y sus emisiones deben ser inferiores a 120 gCO2/km, o utilizar energías alternativas. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, la limitación se ha elevado hasta los 155 gCO2/km. La ayuda podrá variar en función de las emisiones del vehículo, priorizando a los más eficientes. Habrá además una ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años.

Cantidad de la ayuda

Para los particulares, la ayuda máxima será 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT, 1.000 si se adquiere un ECO con etiqueta energética A; u 600 si es B; u 800 para un vehículo con etiqueta C y calificación energética A; y 400 con etiqueta C y calificación energética B. Para las Pyme, las ayudas serán de hasta 3.200 para adquirir un vehículo Cero, 800 un Eco y 650 un C.