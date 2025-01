Nuevo conflicto en el Gobierno de coalición: cruce de acusaciones entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo por la reducción de la jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asume que sus socios de Gobierno cambiarán el texto sobre la reducción de la jornada laboral para "agradar" al PNV y aumentar así las posibilidades de que supere con éxito la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Díaz tiene en cuenta que los votos del PNV y de Junts son esenciales y asume que, de cara a la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias, cambiarán el texto. Sin embargo, defiende que debe aprobarse por la vía de urgencia y sin realizar cambios en el Consejo de Ministros, sabedora que de posteriormente tendrán que incorporarse retoques más o menos relevantes para atraer los votos necesarios.

Cruce de acusaciones

La vicepresidenta terminó el año con un acuerdo con los sindicatos para rebajar de 40 a 37,5 horas semanales la jornada, pero ahora debe aprobarse en Consejo de Ministros para remitirse después a las Cortes y los trámites no son fáciles. Por ello, Díaz no quiere que haya una primera 'criba' en el seno del Ejecutivo y fuentes de su entorno señalan a Economía como la causante de que no se pueda aprobar en estos próximos días.

Desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo insisten a Servimedia en que no están en contra de la medida y aseguran que "es falso" que no se vaya a sacar adelante, aunque no niegan el rechazo a la vía de urgencia, como propone Díaz. Tampoco precisan los plazos que ellos manejan y aseguran que la medida es prioritaria.

En una entrevista en 'La Vanguardia', la vicepresidenta ha reconocido su temor ante el clima de desconfianza que hay actualmente entre Sumar y el PSOE: "Hay que garantizar el cumplimiento estricto del acuerdo de Gobierno porque el PSOE no sólo decepcionaría a lo que yo llamo el pueblo de la coalición, sino que está generando una crisis de desconfianza con la ciudadanía".

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado conciliador en una entrevista con la Agencia Colpisa en la que ha rehuido el enfrentamiento al asegurar que la reducción de la jornada laboral es una "prioridad" para el Gobierno, ya que este quiere "conquistar este derecho con garantías": "Me gustaría rebajar el tono. Como dicen los británicos, para bailar un tango hacen falta dos y en este caso, nosotros estamos muy centrados en el fondo del asunto y en trabajar para conseguir este derecho".

Choque que viene de lejos

El choque entre Trabajo y Economía está en máximos y viene de lejos, pues en una entrevista en RNE, Díaz llegó a acusar a Cuerpo de oponerse a la reducción de la jornada, lo que era "casi de ser un poco mala persona". Días después, en otra entrevista, manifestó que Economía estaba bloqueando la aprobación del texto de la reducción de la jornada en el Consejo de Ministros, lo que fue desmentido de inmediato por el departamento dirigido por Cuerpo.

Desde el Ministerio de Economía insisten en que el asunto no será incluido en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) del próximo 13 de enero, la próxima en el horizonte, y que podrá ser requerida su inclusión para la del 27 de enero.

Mientras, fuentes de Trabajo critican que la periodicidad de estas reuniones ha caído respecto a la anterior legislatura, lo que estrecha aún más las oportunidades de colocar temas en el Consejo de Ministros.

Por otra parte, cabe recordar que las diferencias entre Díaz y Cuerpo no se circunscriben solo a la jornada laboral, sino también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Yolanda Díaz acusó también a Cuerpo de no ser partidario de incrementar este indicador.