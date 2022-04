El Gobierno estudia cambiar el descuento de 20 céntimos en la gasolina por otro en función de la renta

El Gobierno estudia cambiar el actual descuento en el precio de la gasolina. Hasta el momento, la rebaja está establecida en 20 céntimos al litro en cada repostaje, aunque algunas empresas han anunciado más descuento en sus gasolineras.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asume ahora una de las principales críticas de esta medida: que la rebaja indiscriminada era la opción más rápida de aplicar, pero no la más eficaz. Entre las críticas también se recogía que no beneficiaba al usuario que más lo necesitaba, que no contribuía al ahorro y no disuade del uso del vehículo privado, una de las señas de la transición ecológica.

Así, el Ejecutivo e abre a trabajar adecuando a las rentas de los conductores este descuento en el precio de la gasolina, en previsión de que la crisis energética se prolongue y los precios se mantengan altos.

¿Qué día es más barato repostar?

Habitualmente, el día más económico para llenar el depósito es el lunes. Para establecer el precio se tiene en cuenta los patrones de movilidad. Eso hace que los días más caros sean el viernes, sábado y domingo. Por este motivo, el lunes es el que presenta una media más baja de precios. Además, en el primer día de la semana, los proveedores de combustible comunican los precios a la Unión Europea.

Hay que tener en cuenta que antes de fechas clave como puentes o Semana Santa, el precio tiende a aumentar. En la medida de lo posible es buena recomendación intentar alejar el momento de repostar de esos días. Tal y como afirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), “los lunes podemos ahorrar hasta un 1% por depósito”. Asimismo, recomiendan repostar por la mañana mejor que al mediodía, especialmente en verano, porque el calor afecta.

Aplicaciones para encontrar las gasolineras más baratas

Para estar al tanto de los precios del carburante en las diferentes estaciones de combustible, se pueden utilizar algunas aplicaciones móviles que ayudarán a conocer más en detalle los costos y decidir en qué gasolinera conviene repostar. Estas son algunas de las propuestas publicadas por el diario ‘Marca’:

1. GasApp

2. Tanque lleno

3. Litro por litro

4. Gasoapp

5. Guía Pemex

Consejos para ahorrar gasolina

El aumento en el costo de la gasolina ha llevado a los conductores a pensar en la manera de economizar el combustible para no gastar tanto dinero. Es por ello que la adopción de una serie de pequeños hábitos derivarán en una conducción eficiente que podría suponer hasta el 35% de ahorro en la factura.

Planifica tu viaje y elige la mejor ruta

Para ahorrar gasolina es necesario organizar bien una ruta que permita llegar al destino seleccionado de manera rápida y segura. Y es que, un trayecto planificado y ordenado evitará atascos y desvíos que siempre acaban aumentando el gasto en combustible hasta en un 14%.

Asimismo, si cabe la posibilidad, se debe evitar circular por la ciudad porque es el lugar donde más se disparan los consumos en los vehículos de combustión.

Arranca con suavidad, inicia la marcha lentamente y aumenta la velocidad de manera progresiva

Para arrancar un vehículo es importante no pisar el acelerador y, si el coche tiene un motor diésel, hay que esperar unos segundos antes de empezar a circular. Cabe destacar que la primera marcha solo se utiliza tras una parada, así que hay que cambiarla a los dos segundos o tras avanzar seis metros, ya que subir 20 kilómetros por hora en cinco segundos puede hacer que ahorres hasta un 11 % de gasoil.

Conduce con una velocidad constante y evitando dar acelerones bruscos

Otras de las técnicas que se pueden emplear para ahorrar combustible es circular a bajas revoluciones y de manera suave, nunca superando las 2500 rpm a la hora de cambiar de marcha. Igualmente, es aconsejable utilizar el freno motor para reducir la velocidad, así como apostar siempre por las marchas más largas para evitar revolucionar el motor.

También se recomienda mantener una velocidad constante, en la medida de lo posible, anticipar las maniobras y frenar con tiempo en un atasco o un semáforo. De esta manera, se puede economizar hasta un 20% de carburante.

Apaga el motor en paradas prolongadas

Si un conductor necesita detenerse unos instantes, este tendrá que apagar el vehículo, porque un coche en marcha con el motor al ralentí, en punto muerto y con el aire acondicionado apagado, consume 0,13 litros a los 100 kilómetros.

Conserva una climatización óptima del vehículo

El aire acondicionado puede incrementar el gasto de combustible de un coche entre un 5 y un 20%, es decir, dos décimas de litro a los 100 kilómetros. Por este motivo, hay ciertas indicaciones que se deben seguir para disminuir la factura en las gasolineras.