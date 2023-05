Este es el tiempo máximo para devolver el aval ICO de la ayuda a la primera vivienda

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a la creación de una línea de avales del ICO para cubrir el 20% del crédito hipotecario de las familias que tengan menores a su cargo y jóvenes de hasta 35 años, así como la financiación la promoción de unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible con unos 4.000 millones de euros que provienen de los fondos europeos.

La ayuda podrá empezar a pedirse cuando el Gobierno formalice el convenio con el ICO para la línea de avales y se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo funciona el aval?

El Gobierno se postula como avalista de las hipotecas sobre la parte que el banco no financia hasta un 20% a través de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), esto no se trata de una subvención, si no que podremos conseguir hasta un 20¨% más de hipoteca gracias al aval, por lo que se podría pedir una hipoteca del 100% y devolveríamos ese 100% de la hipoteca, incluyendo la parte del 20% avalada.

Es importante saber que el aval ICO no tendrá un coste adicional, es decir, no tendremos que pagar al Gobierno ni al ICO por el hecho de ser nuestros avalistas, pero sí se tendrán que pagar intereses sobre el dinero prestado por el banco en la hipoteca incluyendo ese 20% avalado por el Gobierno.

Requisitos para poder pedir el aval

Ser menor de 35 años en el momento de la compra o ser una familia con menores a su cargo sin límite de edad

Tener unos ingresos de menos de 37.800 euros anuales por persona: hasta 75.600 euros si son dos compradores juntos y los ingresos de las familias podrían ser más altos si hay hijos a cargo

Vivir en España y contar con DNI o NIE

Tener unos ingresos y un perfil financiero apto para solicitar la hipoteca

Que la vivienda no exceda el precio máximo especificado en cada ayuda

Que sea la primera vivienda que se compra y que se utilice para vivienda habitual

¿Cuál es el plazo máximo para pedir y devolver el aval?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) e ICO firmarán un convenio para implementar y gestionar la línea de avales, el período para formalizar las hipotecas que se acojan al aval ICO finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

El plazo del aval otorgado por el Mitma será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamos y de la existencia o no de período de carencia. El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el Convenio, todavía por formalizar, entre el ICO y Mitma.