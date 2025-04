El aviso de un experto sobre lo que tienes que mirar en la declaración de la Renta: "Hacienda te la lía, en vez de ayudarte"

La declaración de la renta es un procedimiento fiscal que supone un quebradero de cabeza para muchos españoles cada año, y en ocasiones esta tediosa tarea presenta apartados que llenan de dudas sobre qué elementos se deben declarar. La cuenta de TikTok 'Fiscalidad para Todos' ha conseguido convertirse en un referente para muchos usuarios con dudas sobre este proceso, y parece haber descubierto un problema que puede suponer un perjuicio económico y que ha levantado críticas en torno a este ente público.

"Es increíble como la Agencia Tributaria te lía en vez de ayudarte, que es lo que debería hacer", declaró el creador con más de 736 mil seguidores en su perfil.

El fallo gira en torno a un mensaje que aparece en algunas declaraciones, donde se indica que el usuario es un "titular (heredero) de inmuebles urbanos" aunque estos no dispongan de ninguna propiedad a su nombre. Esto significa que Hacienda deduce erróneamente que se ha heredado una propiedad, y que se deben declarar todos los rendimientos afectos a dicho inmueble. Este perfil de la red social china expresa que si no hemos heredado ninguna propiedad, no debemos hacer caso a este mensaje, y añade que los datos fiscales sobre los inmuebles de los contribuyentes aparecen en otro apartado diferente del citado y que, por tanto, no debemos preocuparnos.

"Además, que hayas recibido una propiedad en herencia no significa que tenga que tributar en la declaración de la renta. Cuando tú heredas un inmueble, el impuesto que pagas es el de sucesiones y donaciones, y solo tributarás en función del uso que le des a este inmueble", expuso

Existen varios casos donde estamos obligados a tributar las posesiones inmobiliarias. El primero es si el inmueble no es tu vivienda habitual, tributarías entre un 1,1% o un 2% sobre el valor catastral, es decir, sobre su valor administrativo. El segundo es cuando la casa se encuentra en alquiler, lo que afecta a ese porcentaje que sería sobre el valor de los rendimientos que se obtienen de su renta.

El último caso sería si hemos vendido un inmueble durante el 2024, en cuyo caso habría que declarar el beneficio obtenido de su venta, teniendo en cuenta el precio original y el de la transacción.

"Así que si os aparece este mensaje no os pongáis nerviosos, no tiene que significar necesariamente nada", manifiesta el creador de contenido"", manifestó al final del video.