The Weeknd confirma que no habrá artistas invitados en su actuación en la Super Bowl

No habrá otros artistas invitados en la actuación de The Weeknd durante la Super Bowl. Así lo ha confirmado el propio artista en una entrevista en 'NFL Network', donde ha detallado cómo será su show en el famoso intermedio del evento.

"He estado leyendo muchos rumores", comentó The Weeknd, que añadió que no tenía mucho espacio para encajar su narrativa con la historia que quería contar durante dicha actuación: "Por ello, no hay invitados especiales".

El artista canadiense asegura que todo ha estado condicionado por la pandemia: "Por el COVID, la seguridad de los jugadores y trabajadores, construimos un escenario dentro del estadio. También usaremos el campo, pero queríamos hacer algo que nunca antes habíamos hecho".

Los rumores de otros artistas invitados

Los rumores llegaron incluso a situar a Rosalía en la actuación del famoso descanso de la Super Bowl, aunque poco después se confirmó que la española no actuaría en el evento. Otras informaciones apuntaban a la presencia de Ariana Grande o de Daft Punk.

¿Cuánto dinero costará la actuación de The Weeknd?

The Weeknd ha llegado a un acuerdo con la revista Billboard para invertir en el espectáculo hasta 7 millones de dólares. Una actuación que aprovechará para lanzar este viernes 5 de febrero su último trabajo, llamado 'The Highlights', un álbum en el que recopila sus mejores temas.

Fuertes medidas de seguridad y 25.000 asistentes

Más de medio millar de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., además de fuerzas del FBI y de la Policía local velarán por la seguridad de la 55 edición del Super Bowl de la NFL, que se celebra este domingo en Tampa (costa oeste de Florida), sin que por el momento haya amenazas creíbles, informaron este jueves las autoridades.

Michael McPherson, jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Tampa, dijo a los medios que hasta el momento no se han recibido amenazas por parte de extremistas locales o grupos terroristas que pongan en alarma a las fuerzas de seguridad, aunque recordó que "nuestra prioridad es la seguridad" de la gente.

Pero las medidas de seguridad adoptadas para proteger el domingo el Raymond James Stadium de Tampa, al que solo podrán asistir 25.000 aficionados que recibirán un paquete de protección contra la covid-19, van a ser muy fuertes.

En total, más de 70 agencias realizan ya tareas de seguridad en estos días previos al gran juego en la ciudad costera de Tampa, con calles transformadas por los numerosos conos de señalización, vallas de obras y señales.

Incluso efectivos de la Policía patrullarán las calles a caballo, y quien no tenga entrada para asistir al partido no podrá acercarse al estadio. Y como refuerzo a las medidas de seguridad, un avión sobrevolará el área de Tampa antes del Super Bowl, donde un equipo de unos 6.000 trabajadores se afanan para que todo esté listo y salga como se planeó.

Duelo entre los Buccaneers y los Chiefs

En la final se enfrentarán los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia del Super Bowl, y los Chiefs de Kansas City, que ganaron el año pasado.