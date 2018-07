Los Globos de Oro coronan a 'The Crown' como mejor serie

Netflix se ha sentado en el trono de la ficción televisiva y no piensa moverse de ahí. Si hace un par de años nos pareció todo un hito que Kevin Spacey lograra el Globo de Oro al mejor actor por 'House of Cards', una serie que no se emite en televisión (no al menos en la tradicional), ahora no nos sorprende que 'The Crown' haya recogido esta noche el Globo de Oro al mejor drama.

La serie sobre los primeros años del reinado de Isabel II ha cautivado a los críticos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que este año ha celebrado su 74ª edición. 'The Crown' se ha sentado en el trono de la ficción televisiva, que este año parecía que sería de Hierro, tras el hito que consiguió hace unos meses 'Juego de Tronos' en los Emmy.

También su protagonista se ha llevado el Globo de Oro a la mejor actriz. Claire Foy se ha impuesto a Winona Ryder o Evan Rachel Wood, protagonistas de dos de las series de la temporada, 'Stranger Things' y 'Westworld'. El único nominado de 'The Crown' que se ha ido a casa de vacío ha sido John Lithgow.

La primera sorpresa de la noche llegó con el premio al mejor actor. Billy Bob Thornton recogió el galardón por su papel en 'Goliath', una serie desconocida en nuestro país. Thornton recoge el testigo de Jon Hamm, ganador en la anterior edición, y arrebata el premio a Rami Malek ('Mr. Robot'), Bob Odenkirk ('Better call Saul') y Liev Schreiber ('Ray Donovan'), que por segundo año consecutivo optaban al Globo de Oro al mejor actor.

Hugh Laurie ha recogido esta noche su tercer Globo de Oro con un discurso muy combativo: "Estos premios llevan las palabras prensa y extranjera. Puede que sean los últimos que podamos entregar". Laurie ha sido premiado en esta ocasión como mejor actor de reparto por su papel en 'The Night Manager' de AMC. En la misma categoría, pero femenina, el premio ha recaído en su compañera de reparto, Olivia Colman.