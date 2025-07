Una incidencia técnica 'apaga' los conciertos de Iggy Pop, Gracie Abrams y Muse en la primera jornada del Mad Cool

En su noche de estreno, el festival Mad Cool sufrió varios fallos técnicos en sus escenarios principales. Problemas con el volumen, retrasos en las actuaciones y para rematar, un apagón. Este evento se lleva celebrando desde 2016 y cualquiera espera que sus técnicos estén preparados para todo, ayer el calor demostró que no.

Apagón en el peor momento

A nadie le gusta que un festival que ha costado casi 100 euros por día se apague de repente, y menos si es en los escenarios principales y con los cabeza de cartel tocando. Los problemas empezaron con Gracie Abrams, la cantante californiana conocida por temas como 'That´s So True' o 'I Love You, I´m Sorry', salía al escenario y comenzaba su actuación sin problema, pero a los 40 minutos, todo se apagó, obligando a la artista a cantar a capela hasta cuatro de sus canciones.

Después de esta primera incidencia, algunos de los asistentes se empezaron a retirar en busca de nuevas actuaciones que sí se pudiesen escuchar, pero lo que seguro que no se esperaban era encontrar, en el segundo escenario más importante, el mensaje de: "por motivos técnicos nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo", justo cuando Iggy Pop iba a comenzar su 'show'.

Mensaje en las pantallas del Escenario 2 del Mad Cool 2025 | Onda Cero

El artista americano de 78 años se vio obligado a reducir su 'set list' de canciones por culpa de este retraso de 15 minutos, algo que no le hizo gracia a sus fans que mostraron su resignación con pitos y abucheos. Iggy mostró su descontento de una forma algo más gráfica hacia la organización.

El culpable, el calor

Desde el festival, han atribuido estos problemas a las altas temperaturas. Según han explicado, el problema afectó "temporalmente" al equipo técnico de esa zona. Afirman que la incidencia ya ha sido solventada por su equipo técnico, y han asegurado que toda la programación para los tres días restantes "continúa con normalidad".

Además, han aprovechado el comunicado para agradecer la "comprensión del público" y han insistido en que garantizan que a partir de ahora el evento se desarrollará sin más incidencias.

Problemas con el volumen

Apagón aparte, algunos asistentes también se han quejado del bajo volumen del festival, cuando curiosamente, los vecinos de la zona lo han hecho de todo lo contrario.

Las mayores críticas llegaron con el concierto de Muse, la banda de rock inglesa. El turno de los británicos llegó a eso de las once de la noche, cuando los problemas técnicos estaban solventados, pero al parecer, a los asistentes que todavía aguantaban en el recinto les habría gustado que subiesen un poco más la música.