Eduardo Noriega se sumerge en el cine de terror con 'La ahorcada': "Es la historia de una mujer que no se quiere ir"

El actor Eduardo Noriega ha visitado Más de uno para presentar 'La ahorcada', un proyecto singular que verá la luz de forma simultánea como novela y como película. La obra, escrita por Maite Nogales y editada por Planeta, llegará a las librerías el miércoles 15 de abril, mientras que su adaptación cinematográfica se estrenará apenas una semana después, el día 22.

Durante la entrevista, Noriega —uno de los rostros más reconocibles del cine español— ha recordado su amplia carrera puesto quee recientemente se han cumplido 30 años del estreno de 'Tesis', la película de Alejandro Amenábar que protagonizó y que marcó el inicio de su carrera.

Un rodaje con fenómenos paranormales

El actor ha explicado que el estado de ánimo durante un rodaje suele depender del tipo de película, aunque ha matizado que en el cine de terror ese clima no siempre se traslada al equipo: los efectos que generan miedo en pantalla no suelen funcionar del mismo modo durante la grabación. Sin embargo, sí ha reconocido que en este proyecto ocurrieron algunas circunstancias llamativas. Según ha contado, un médium advirtió al director de que "algo va a ocurrir a uno de tus protagonistas", y, apenas una semana antes de comenzar el rodaje, el propio Noriega sufrió un accidente de moto que le provocó un gran susto. El actor no conoció esta historia hasta hace pocos días, cuando ya estaban promocionando la película. Aun así, ha admitido: "Si que creo que hay gente que tiene la capacidad de interceder entre personas que estamos vivas y personas que no se acaban de ir".

La historia gira en torno a una mujer "que no se quiere ir" y que permanece ahorcada en un árbol, irrumpiendo en la vida de Fran, el personaje interpretado por Noriega. El actor lo ha definido como alguien que aparenta ser un hombre sensible, pero que en realidad es "un egoísta sin alma que destroza a un pequeño ruiseñor". En ese sentido, ha subrayado que uno de los grandes aciertos del filme es la ausencia de personajes completamente buenos o malos, reflejando así la complejidad del ser humano.

El rodaje tampoco estuvo exento de dificultades logísticas. Encontrar la localización adecuada fue un reto, hasta que el equipo dio con una casa en la provincia de Teruel que reunía las condiciones necesarias. Noriega ha querido destacar especialmente el trabajo del equipo de decoración, que transformó el espacio para convertirlo en el escenario ideal de la historia.

En la película, además, el actor toca el piano y canta, una faceta que conecta con su formación inicial. Noriega estudió en el conservatorio durante su infancia, aunque terminó alejándose de la música durante años. Con el tiempo, retomó esa disciplina, aunque asume que nunca llegará a dominarla completamente, algo que, según ha explicado, también ocurre con la interpretación: es un oficio inagotable. "Yo creo que nunca terminas de hacerte como actor", ha reflexionado, subrayando que la experiencia vital influye constantemente en la manera de construir los personajes.

Nunca terminas de hacerte como actor

Por último, ha recordado sus inicios en Madrid, cuando ensayaba en la azotea de la casa de sus tíos antes de presentarse a las pruebas de la escuela de arte dramático. Entonces se marcó un objetivo claro: si en cuatro años no conseguía al menos un pequeño papel, regresaría a casa. Ese primer paso llegó con 'Historias del Kronen', dirigida por Montxo Armendáriz, un papel que, según ha reconocido, ya suponía cumplir un sueño.