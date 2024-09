Corina Oproae, Premio Tusquets de Novela, por 'La casa limón'

La escritora rumana Corina Oproae ha sido galardonada con el XX Premio Tusquets de Novela por 'La casa limón', en la que rememora los años de descomposición del régimen de Ceaușescu desde el punto de vista de una niña que intenta comprender lo que sucede a su alrededor.

El jurado del premio, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Silvia Hidalgo y Juan Cerezo, destacó que la obra galardonada es "una novela extraordinaria y singular en la literatura española, por su escritura precisa y evocadora, cruda y onírica, y por el testimonio de vivencias históricas de la Europa del Este".

En ese sentido, Antonio Orejudo subrayó que "sólo una escritora española nacida fuera de España podía ampliar los temas de nuestra tradición literaria"; mientras que Bárbara Blasco arguyó que "a partir de la historia de una casa, Corina Oproae cuenta la historia de una niña, la historia de una familia, la historia de un país que no es el nuestro pero podría serlo, y lo hace con agudeza, con precisión y con mucha ternura".

A su vez, Eva Cosculluela adujo que "con una voz luminosa y auténtica, Corina Oproae ha escrito una novela tierna y melancólica sobre el asombro de crecer y descubrir la vida en un país sin libertad".

Por su parte, Silvia Hidalgo destacó de la autora galardonada su "voz íntima y poética" que "me atrapó y me mantuvo bajo el castillo de libros que la niña protagonista ha construido para resguardarse de un mundo que se desmorona".

Tras conocer que había sido premiada, Corina Oproae explicó que 'La casa limón' "surge de una necesidad que desborda el poema, el espacio literario que hasta ahora he habitado con más naturalidad" y añadió que "la prosa me ha ofrecido el espacio que necesitaba para poder sacar a la luz todo un mundo que latía dentro de mí al marchar de mi país de origen y que, a lo largo de los años, había silenciado, quizá para poder sobrevivir".

Reconoció que "recibir este premio es para mí una alegría y un honor, pero también equivale a una clara adaptación en un sistema literario que no me pertenece por nacimiento", ya que "yo no escogí escribir en una lengua diferente a mi lengua materna", sino que "por diversas razones, algunas prosaicas y otras más elevadas, fue la lengua la que me eligió a mí".

Por todo ello, afirmó que "me gustaría entender este premio, que han ganado escritoras y escritores que admiro, como una compensación acorde con alguna ley no escrita del universo. Y lo digo porque el cambio de lengua, de vida y de escritura, aunque pueda parecer algo natural en los tiempos que vivimos, no es una aventura de la que una vaya a salir del todo indemne".

El número de manuscritos presentados a esta convocatoria del Premio Tusquets ha sido de 757. El premio consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y tiene una dotación económica de 18.000 euros.

'La casa limón' se publicará en la Colección Andanzas de Tusquets el próximo 9 de octubre.