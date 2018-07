Do you remember? (naino-naino-noná)

Aviso: este cómic es una auténtica frikada. Pero no sólo porque sea algo que se le haya pasado por la mente a todo fanático, sino por la cantidad de guiños y referencias al universo marveliano. No os voy a mentir, el argumento en sí no es nada original: todos los superhéroes y supervillanos de la Marvel visitan nuestro mundo, peeeero… teniendo en cuenta que quien firma esta historia es Mark Millar (Civil War, Kick ass, Superior, Nemesis, etc), por un lado, no deja de ser obvio y por el otro, la cosa empieza a ponerse calentita. Digo lo de obvio porque, a estas alturas, para el que no conozca a este escocés (que decidió dedicarse al mundo del cómic mientras esperaba a que su admirado Alan Moore le firmara su copia allá por los 80), baste con decir que lo suyo son las ideas simples. Ésas que podían habérsele ocurrido a cualquiera pero que sólo él creyó lo suficiente en ellas como para sentarse y escribirlas. Ya lo hizo en Superman: Hijo Rojo imaginando lo que habría ocurrido si el destino hubiese preferido que el Hombre de acero aterrizase en tierras soviéticas o en Kick ass convirtiendo al nerd de turno en un justiciero enmascarado. Y esto, simplemente, son un par de ejemplos. Lo cierto es que casi la totalidad de su trabajo no sólo responde a ideas tan simplonas como efectivas, sino que da la sensación de que su punto de partida para cada una de ellas es el famoso What if…? (¿Qué pasaría si…?) y hasta el momento le ha funcionado: es uno de los guionistas más cotizados del mundillo, tiene su propia editorial Millarworld y el cine está aprovechando el filón de sus obras (se dice que además de Kick ass 2, que verá la luz este verano, hay hasta otros cuatro proyectos pendientes de llevar a la pantalla grande), hecho que en absoluto le exime de sonrojantes truños, como la mencionada y decepcionante segunda parte de Kick ass, Wanted y algún otro cagarro que ahora se me escapa. Hasta el punto que, a veces, me pregunto si no tendrá una especie de doble personalidad retorcida, empeñada en echar por tierra todas y cada una de las grandes obras que realiza la otra. En fin, teorías absurdas aparte, me temo que este 1985 va derechito al saco de los buenos.

Y ahora, un poco de historia que no le viene mal a nadie: Durante la etapa del dibujante Joe Quesada como editor jefe de la Marvel (2001-2011), el beneficio obtenido por las películas y la llegada de numerosos guionistas y dibujantes de talento como Brian Michael Bendis, Steve Dillon, Garth Ennis, Grant Morrison o el propio Mark Millar contribuyeron, entre otras cosas, a salir de la bancarrota y volver a relanzar la Casa de las ideas. Hay quien afirma que de todos los monstruos citados el de mayor talento (eso habría que discutirlo) es el autor del que hoy hablamos. Establecido ya en el Olimpo de los grandes del mundo del cómic con The Ultimates la versión de Los Vengadores del Universo Ultimate y Civil War, Millar empezó a darle vueltas a una historia bastante autobiográfica que tendría lugar en el pasado, concretamente en 1985. La elección de este año responde a una motivación personal, ya que para él, esta fecha es clave en la historia de Marvel. Nos encontramos en la época de autores como John Byrne (Fantastic Four), Walter Simonson (The Mighty Thor) o Frank Miller (Daredevil). Pero sobre todo está Secret Wars la maxiserie de Jim Shooter que supuso uno de los mayores hitos en la historia de la editorial.

Y en nuestra sección de curiosidades… Destacamos la intención de que este 1985 tenía prevista su publicación para 2005 coincidiendo con el 20 aniversario de los acontecimientos descritos. Sin embargo, diferentes circunstancias relacionadas con la producción retrasaron su aparición. La idea original de Millar era presentar la parte de la historia que se desarrollaba en el ‘mundo real’ como una fotonovela. Este planteamiento causó furor en la editorial pero pronto perdió fuelle. Imaginaos lo cutre del resultado cuando tenían que fotografiar a gente disfrazada de superhéroes o supervillanos. Aquello no parecían versiones reales de personajes de cómics, sólo un fiesta de Halloween trasnochada. Al no poder conseguir una financiación que cubriese con los gastos y garantizase un resultado decente, se desechó esta idea y se contrató a un ilustrador ‘realista’ que pudiera plasmar la realidad del mundo de Toby. El elegido fue Tommy Lee Edwards.

Mención especial al anexo final de Celes J. López, que a modo de anuario, nos da una clase magistral de historia en apenas dos páginas y poco, repasando los hitos más destacados del año 1985 de una manera interesante y sobre todo muy, muy nostálgica.

Edición original: 1985. El año de nuestra vida. Marvel Deluxe

Publica: Panini Comics

Guión: Mark Millar

Dibujo: Tommy Lee Edwards

Formato: Libro en tapa dura, 160 págs. Color.

Precio: 16€