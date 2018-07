El regreso del mangaka

La editorial Planeta publica ‘Regreso al mar’

Suele pasar que cada cierto tiempo se dan una serie de circunstancias, que hacen que el epicentro creativo oscile de uno a otro lado del planeta. Una de las sacudidas más salvajes, que todavía tenemos reciente y que ha creado infinidad de nuevos iconos culturales, fue la peculiar e innovadora visión asiática a la hora de contar historias. Hagan memoria, no hubo ni una sola película de terror, ni un solo movimiento de cámara, ni un giro argumental ni siquiera una puñetera pirueta marcial, que no tuviese su réplica e incluso su copia descarada. Y no siempre con buenos resultados, dicho sea de paso. Ahí estaban talentos como Tarantino, Scorsese, Nolan y compañía, quitándose el sombreo y algo más ante autores como Takeshi Kitano, Kim Ki-duk, Takashi Miike, Wong Kar-wai o Park Chan-wook. Pero no sólo el cine convencional contribuyó al cambio de rumbo, los videojuegos, el manga y el anime fueron pilares básicos para una revolución, que desembocaría no en un soplo, sino en todo un tornado de aire fresco. Uno de los grandes artífices de este boom fue el realizador y mangaka Satoshi Kon, autor del manga que hoy os traemos.