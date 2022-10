Carlos Saura recibirá el Goya de Honor 2023

El director aragonés Carlos Saura (Huesca, 1932) recibirá el Goya de Honor 2023 por "haber dado forma a la historia del cine español moderno", ha anunciado este jueves el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. El premio se entregará en la 37 edición de la gala de los Goya que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla.

En una comparecencia con motivo del Día del Cine Español, Méndez-Leite también ha anunciado que el próximo año los nominados se ampliarán de cuatro a cinco en todas las categorías de los Goya.

La junta directiva de la Academia ha otorgado su mayor distinción honorífica al director de películas como "Cría cuervos" o "La caza" por "su extensa y personalísima aportación a la historia del cine español desde finales de los 50 hasta hoy", ya que sigue activo a sus 90 años.

Méndez Leite ha considerado este Goya de Honor "un acto de justicia poética" para celebrar el talento de "uno de nuestros cineastas más ilustres" y ha destacado la "personal visión de España" que ha ofrecido en sus películas, desde sus comienzos en el cine documental y su debut en la ficción con "Los golfos".

La obra de Carlos Saura: más de largometrajes muy variados

En total componen su obra más de 50 largometrajes en géneros y estilos variados, pero con "una voz única y reconocible", en ocasiones con propuestas que entraban en terrenos poco transitados y en otras con un estilo más realista.

"La Prima Angélica", "Cría Cuervos", "Deprisa, deprisa", "Ay Carmela" o "Ana y los Lobos" son algunos de sus títulos más recordados, de los que la Academia ha destacado su maestría en la dirección de actores como Carmen Maura, Fernando Rey o Juan Diego, pero también con no profesionales.

Saura no ha acudido este jueves a la Academia, ya que se encuentra aún limitado a causa de una caída sufrida hace unas semanas y que le impidió acudir al Festival de San Sebastián a presentar su último largometraje documental, "Las paredes hablan". En representación suya han asistido sus hijos Antonio y Ana, quien ha leído una carta en nombre del cineasta.

Saura ha expresado "alegría y agradecimiento" por este premio. "Las películas han llenado gran parte de mi vida profesional, la otra parte la han llenado mis seis hijos varones y mi hija Ana", ha señalado en la carta en la que también ha dado las gracias a su mujer y "compañera de viaje", la actriz Eulalia Ramón.

"He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida, y espero seguir haciéndolo", ha añadido.

Saura cuenta en su palmarés con galardones en la Berlinale por "La caza" (Mejor Director en 1966) o "Deprisa, deprisa" (Oso de oro en 1981), en el Festival de Cannes por "La prima Angélica" (Premio del Jurado en 1974) o "Cría Cuervos" (Gran Premio del Jurado en 1976) y en los Premios Goya con "Ay Carmela" (13 estatuillas en 1991).

La Academia define su trabajo como "un cine de cámara, de pocos personajes y lugares, aunque en ocasiones ha hecho producciones más grandes como El Dorado".

El propio Saura, contrario a etiquetas, asegura haber filmado tres tipos de películas: "La primera sería un cine con los pies en la tierra, con una realidad concreta como 'Los golfos', 'La caza', 'Deprisa, deprisa'; otras más creativas como 'La prima Angélica', y luego el más musical".

A la lista añade una cuarta. "Me han preocupado muchos artistas que me han influido en mi vida, como Goya, autores de literatura española, y que son una especie de ensayos personales”, subrayó.

Elías Querejeta, Emiliano Piedra, Andrés Vicente Gómez, entre otros reconocidos productores, han respaldado las historias de este veterano profesional, que fue yerno de Charles Chaplin, amigo y colaborador de Luis Buñuel, y que ha trabajado con grandes nombres no solo del mundo del cine, también de la ópera –Daniel Barenboim y Zubin Mehta–, del flamenco –Paco de Lucía y Camarón– y de la fotografía –Vittorio Storaro–.

Reunión en el Patronato de Honor de la Fundación de la Academia

Con motivo de la celebración del segundo Día del Cine Español, Méndez-Leite ha convocado también la reunión, por primera vez, del Patronato de Honor de la Fundación de la Academia de Cine, en el que destacan miembros como los directores Alejandro Amenábar, Josefina Molina o Pere Portabella, el actor Antonio Banderas, el productor y distribuidor Enrique Cerezo, la historiadora Carmen Iglesias o el escritor Mario Vargas Llosa, entre otros.

La idea es que la reunión sirva para "definir nuevos retos y proyectos" para la institución, según Méndez-Leite.

También ha anunciado que en los próximos Goya las nominaciones pasarán de cuatro a cinco en todas las categorías. Hasta ahora solamente eran cinco en la categoría de mejor película.

Se trata de una respuesta, ha dicho, a un año "extraordinario" para el cine español, con buena acogida " de crítica y público" y presencia en los más importantes festivales internacionales.

"Pensamos que tiene sentido porque el cine español está creciendo y está habiendo resultados de calidad notables", ha precisado.