El vídeo del momento exacto en el que 'Starship', el megacohete de Elon Musk, explota durante el amerizaje

'Starship', el megacohete de Elon Musk ha amerizado en el Océano Pacífico frente a las costas de Chile tras su primer viaje orbital. En el que ha sido su 14º vuelo de prueba, la misión tenía como objetivo dar seis vueltas a la órbita de la Tierra. Sin embargo, no lo ha podido cumplir porque ha visto su tiempo de vuelo reducido hasta en siete horas. Aunque sí ha logrado otras metas, como alcanzar la órbita terrestre o desplegar los 26 satélites Starlink.

El objetivo principal de prueba del propulsor en el Vuelo 14 era ejecutar con éxito el lanzamiento, ascenso, separación de etapas, maniobra de retroceso y maniobra de aterrizaje en un punto de aterrizaje en alta mar.

El despegue de la nave, desde el puerto espacial Starbase de Texas, tampoco ha estado exento de duda porque, tras el desacople del propulsor Super Heavy, uno de los motores se apagó antes de tiempo. Esto dio paso a 10 minutos de incertidumbre, pero tras un mensaje de los ingenieros que aseguraban que todo estaba en orden.

El vuelo ha durado siete horas menos de lo previsto

Posteriormente, la euforia se apoderó del equipo y la nave desplegó los 26 satélites de última generación (V3) para dar internet a móviles desde el espacio. Estos fueron desplegados uno a uno a una altitud de 269 kilómetros. Cada satélite de Starlink añadirá 1Tbp de capacidad a la constelación, sumando un total de 26Tbps agregados solo en esta misión, que tienen el objetivo de ampliar enormemente la capacidad de la red y las velocidades del usuario. Tras verificar su funcionamiento en órbita, los satélites deberían comenzar a prestar servicio a los clientes dentro de pocas semanas.

El vuelo total, que estaba previsto que durase 10 horas, ha durado tres horas y ocho minutos por un problema en el motor. Cuando ha iniciado el amerizaje frente a las costas de Chile, ha explotado justo en el momento de tocar agua. La explosión pudo verse en la transmisión en directo que la propia compañía estaba realizando. Según SpaceX, la explosión se ha debido a que "algunos motores de ese cohete dejaron de funcionar durante su descenso".

"Starship ha aterrizado. Como visteis, no fue un chapuzón tan suave como el de la última vez, pero al fin y al cabo, es el Starship en el agua", ha comentado el portavoz, Dan Huot, durante la retransmisión. Por su parte, el jefe de la NASA, Jared Isaacman, ha felicitado a SpaceX a través de una publicación en X y ha asegurado que están "emocionados" de ayudar y hacer que las misiones de la compañía "se conviertan en rutina".