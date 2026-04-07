Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Los astronautas de la nave Orion regresan a casa"

El inicio del juicio por el caso mascarillas, el nuevo ultimátum de Estados Unidos a Irán y los avances en la misión Artemis marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo

Arranca en el Tribunal Supremo el juicio por el conocido como caso mascarillas, el primero de varios procesos que afectan al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La causa investiga la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia por valor de más de 35 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, a través de organismos como Puertos del Estado y Adif, a cambio de comisiones.

Según la instrucción, Aldama habría obtenido cerca de siete millones de euros que, presuntamente, repartió con Ábalos y Koldo mediante pagos periódicos y otros beneficios, como el alquiler de viviendas o contrataciones en empresas públicas sin actividad real.

La Fiscalía acusa a los implicados de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros delitos, y solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo. Para Aldama, que ha colaborado con la Justicia, pide siete años. El Partido Popular, como acusación popular, eleva la petición hasta los 30 años para el exministro.

Trump redobla amenazas en la crisis con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su retórica a pocas horas de que expire el ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz. Ha llegado a afirmar que podría "destruir Irán en una noche" si no se cumplen sus exigencias.

Trump sostiene que dispone de un "plan perfecto", aunque evita concretarlo. Sí ha detallado, en cambio, la operación de rescate de un piloto derribado, en la que se emplearon más de 150 aeronaves entre cazas, bombarderos y aviones de apoyo, algunos de los cuales fueron destruidos para evitar su captura.

El relato ha sido amplificado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha llegado a comparar simbólicamente al piloto con Jesucristo, en una muestra del tono épico que la Administración quiere imprimir a la operación.

La misión Artemis avanza tras rodear la cara oculta de la Luna

La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, ha completado con éxito el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, uno de los hitos principales de la misión Artemis de la NASA. Las imágenes y mediciones obtenidas permitirán preparar futuras misiones con el objetivo de establecer una base permanente en el satélite. Durante el proceso, la nave permaneció incomunicada durante unos 45 minutos, como estaba previsto.

Tras recuperar la señal, los astronautas recibieron una llamada de Donald Trump, que se mostró entusiasmado con el avance del programa espacial y reiteró su ambición de que Estados Unidos llegue a Marte durante su mandato, pese a los recortes presupuestarios aplicados a la agencia.