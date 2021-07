¿Problemas con la cámara de WhatsApp? Esta es la solución al fallo del zoom

Muchos usuarios de WhatsApp han reclamado un problema de sus cámaras dentro de la misma aplicación, Facebook no ha dado una solución oficial para resolver este asunto.

Esta app que ya hemos descargado más de 2.000 millones de personas comenzó siendo un servicio únicamente de mensajería a través de mensajes escritos. Gracias a su éxito y a las necesidades de los usuarios, la app ha desarrollado otras funciones para enviar fotos, audios, archivos, la función de videollamada... haciendo que WhatsApp contase con su propia interfaz para el uso de la cámara del móvil.

Zoom en la cámara de WhatsApp

La última versión 2.21.14.19 de la aplicación trae consigo lo que parece inicialmente un error. Al abrir la cámara dentro de WhatsApp, se ve con zoom. Hasta que la multinacional Facebook, propietaria de WhatsApp solucione este problema, estos son unos trucos para que lo arregles desde tu casa.

Usar la interfaz de la cámara del móvil

La solución más sencilla y rápida es no usar la interfaz de la cámara dentro de WhatsApp, y tomar la foto desde la aplicación de cámara que viene integrada en nuestro propio móvil. Así la fotografía no se verá deformada. Una vez tomada, entras a WhatsApp, eliges a quién enviar la foto, haces clic en el icono de la cámara, y en el carrete que aparece debajo aparecerá un botón que te conducirá directamente a tu galería, en las imágenes más recientes encontrarás la foto que has hecho anteriormente.

Instalar la última actualización de WhatsApp

Este problema lo puedes solucionar de forma inmediata y para siempre desde tu móvil. Puede que estés usando una versión anterior de la aplicación. Para descargar una nueva, ve a la tienda de Google Play en Android o la App Store si estás en iOS, busca si hay una versión más reciente a la que tu ya tienes instalada para actualizarla, si es así hazlo. Cada actualización trae nuevos cambios en la app y la cámara podría ser uno de ellos.

Borrar la caché de Whatsapp

Estos son los pasos que debes seguir para probar este truco:

1. Abre los ajustes de tu móvil y busca el icono de engranaje.

y busca el icono de engranaje. 2. Busca el apartado ‘Apps / Aplicaciones'

3. Vete al final del listado hasta que aparezca la de WhatsApp , y entra.

, y entra. 4. Busca ‘ Almacenamiento ’

’ 5. Busca la opción ‘ Limpiar / Borrar Caché ’, y hazlo.

/ ’, y hazlo. 6. Cierra WhatsApp y ábrelo de nuevo. O reinicia el móvil para asegurarte que el limpiado surte efecto.

Desinstala la app

Desinstalar WhatsApp del móvil y volverlo a instalar de nuevo desde Google Play Store de Android o de la App Store de Apple puede ser otra solución. La app hace copias de todos tus chats cada 24 horas, no temas por tus mensajes, no se van a borrar, además restaurarlos si algo sale mal. O, antes de desinstalarla, haz un backup de forma manual para asegurarte.

Whatsapp Beta

En el caso de que estés en la Beta de WhatsApp, lo más recomendable es salir del programa para recibir una versión más estándar de la app.