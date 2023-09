Cómo crear un canal de WhatsApp y sacarle el máximo partido

Los canales han llegado a WhatsApp para que empresas o personas públicas informen de sus novedades en tiempo real. Es una nueva herramienta de difusión de contenido que ya se encuentra disponible en la pestaña de Novedades, justo debajo de los Estados.

Los canales son públicos, no se pueden hacer privados, y no tienen límite de integrantes. Los nombres y teléfonos nunca serán visibles al crear o unirte a un canal para preservar la privacidad de los usuarios. Los canales son unidireccionales, si tienes uno podrás enviar texto, vídeos, fotos, stickers y encuestas y bloquear la opción de hacer capturas y reenviar contenido desde tu canal.

Cómo crear un canal de WhatsApp

Así puedes crear un canal de WhatsApp paso a paso:

Ir a Novedades .

. Presionar sobre el signo ( + ) al lado de la opción de Canales.

) al lado de la opción de Canales. Pulsar sobre la opción de Crear canal, encima de Buscar canales.

Aparecerá una pantalla con las condiciones de los canales.

Dar a continuar .

. Escribir el nombre y descripción del canal , además de una foto con tu cámara o imagen de la galería.

, además de una foto con tu cámara o imagen de la galería. Confirmar dando a Crear canal.

Ya se ha creado y puedes escribir actualizaciones.

Se pueden hacer más canales si se desea de la misma forma. Asimismo, en la descripción del canal encontrarás la posibilidad de enviar, compartir, editarlo, silenciar notificaciones y eliminarlo.

Por qué no puedo crear mi canal de WhatsApp

Por ahora solo algunas entidades y personas pueden crear sus propios canales, por relevancia o número de seguidores. No es una función que esté disponible para todas las personas, al menos de momento. Por ahora siguen en pruebas, por lo que se espera que muy pronto llegue a todo el mundo y que todos podamos crear el nuestro. Esta es la razón por la que seguramente si estás siguiendo estos pasos y no encuentras la opción de crear un canal es porque aún no está disponible en tu cuenta.

Por eso, se tendrá que esperar un tiempo hasta que la función esté disponible y podamos abrir nuestro propio canal tal como hemos expuesto. Si has logrado seguir todos los pasos eres una de las personas afortunadas que tienen acceso a esta actualización.