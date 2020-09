Un año más, llega el día del Apple Keynote, en el que la multinacional presenta sus nuevos productos, donde el protagonista suele ser su nuevo iPhone. Sin embargo este año la gala será diferente a consecuencia del Covid. A falta de iPhone se espera que la compañía presente nuevos productos, y el evento se celebrará de forma telemática sin presencia de público.

A priori, las novedades anunciadas estarán relacionadas con los iPad Air y los Apple Watch Series 6. Para estos relojes inteligentes se espera que amplíe la capacidad de la memoria y que se limiten funciones poco utilizadas. Pero la empresa ha guardado en secreto las novedades y características, por lo que todo son rumores. Apple se ha puesto como objetivo que pueda ser más accesible al público. Sin embargo, de los iPad Air 4 si se ha filtrado que pueden incluir Touch ID y un mando para juegos. En el aire, quedan las novedades de otros productos como los iPad de estudiantes, los AirPods Studio o los AirTag.

El coronavirus ha afectado a la multinacional de tal manera que este año nos quedamos sin un nuevo iPhone, el 12, el producto estrella de la marca, que por lo que se ha conocido, es ahora cuando se está empezando a fabricar.

Por esta razón muchos esperan que no este evento, el Apple Keynote, no sea el único de este 2020 y que podamos tener otro antes de que finalice el año, algo que la empresa no ha querido confirmar.

Horario: ¿A qué hora es la Apple Keynote 2020?

El evento se celebra hoy martes 15 de septiembre a las 19.00 en horario peninsular, a 18.00 para las Islas Canarias.

¿Dónde se puede seguir online la presentación de hoy de Apple?

Apple keynote podrá seguirse en todo el mundo por los medios oficiales de Apple, por la aplicación de Apple TV que se aplica a macOS, iPadOS, iOS y tvOS. También podrá verse por la web de Apple y por el canal oficial de YouTube de la marca.

