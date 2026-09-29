Anthropic admite, antes de su salida a bolsa, que su tecnología puede plantear "riesgos existenciales para la humanidad"

Anthropic, creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, ha advertido a los inversores en el folleto sobre su futura salida a bolsa de que su tecnología puede plantear "riesgos existenciales para la humanidad", tal y como ha informado el diario 'Financial Times'. El documento oficial de su oferta pública inicial (OPI) solo ha sido distribuido a un pequeño grupo de socios.

La salida a bolsa está prevista para otoño en el Nasdaq de Nueva York y los inversores confían en que pueda llegar a una valoración de más de dos billones de dólares. Si bien, a lo largo de casi un tercio del documento, la compañía relata los "factores de riesgo" de la IA, algo no habitual en la presentación a los inversores, entre ellos, "la posibilidad de que (los modelos de IA) manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles".

Beneficios e inversiones millonarias

El documento también ofrece datos económicos, como que la compañía registró unas pérdidas operativas de más de 8.000 millones de dólares en el pasado ejercicio y obtuvo unos ingresos de 4.600 millones de euros. Aunque los datos del segundo trimestre de este año revelan que los ingresos fueron de 11.500 millones de dólares.

Asimismo, Anthropic busca invertir hasta 518.000 millones de dólares en cuestiones relacionadas con la nube, la computación y la infraestructura y ha revelado que cuenta ya con acuerdos para ampliar su capacidad de procesamiento informático con Google, SpaceX y otras empresas.

OpenAI ha decidido no salir de momento a bolsa por la complejidad del momento

Esta información llega en un momento clave, tras las declaraciones de un ingeniero de Anthropic que dejó su puesto tras varios años trabajando en la compañía, porque asegura que, tanto OpenAI -la creadora de ChatGPT— como Anthropic, "no están actuando con responsabilidad" y están "jugando con nuestras vidas".

De hecho, OpenAI ha tomado la decisión de no salir a bolsa, porque el momento es "complejo", mientras que el dueño de Anthropic dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "este es el asunto de seguridad global más importante al que se enfrenta el mundo hoy en día".

Trump sigue defendiendo el uso de la IA

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado a asegurar que existe una "conspiración" contra la IA, ha reiterado que no hay que frenar su desarrollo, ya que se trata de "una tecnología que superará a la Revolución Industrial". De hecho, ha presentado el portal 'America.gov', una plataforma que usa IA y que reúne en una sola los servicios administrativos de las agencias gubernamentales.

Además, el magnate estadounidense va a reunirse con un selecto grupo de los empresarios más influyentes del sector tecnológico y altos cargos de Washington, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el magnate Elon Musk, junto a los directores ejecutivos de Microsoft, el director de tecnología de Palantir o el presidente de OpenAI.