Una cesta de libros valorada en 1.500 euros, dos entradas para el Concierto de Año Nuevo en Viena y otros sorteos navideños

Estas navidades los españoles hemos gastado en Lotería, de media, 72 euros por persona. Por comunidades, Castilla y León es un año más donde más dinero se han gastado. Concretamente, Soria se lleva la palma: 276 euros por habitante. ¿Has tenido suerte en El Gordo? Probablemente no. Como es lógico. Según la Real Sociedad Matemática Española, la probabilidad de tener el número premiado es del 0,001 por ciento. La fortuna, el azar, marca sin lugar a duda nuestras vidas. Y en Navidad, esto es algo que tenemos muy presente. Por eso nos sugestiona la idea de jugar a la Lotería: los que hasta ayer eran pobres, hoy son ricos. El físico teórico Leonard Mlodinow aseguró que las moléculas que forman la materia (es decir, la vida) andan como los borrachos. Las moléculas yerran en el espacio y colisionan unas con otras en procesos aleatorios. Así es la vida, anda como un borracho. Siempre tan difícil de predecir, siempre tan confusa y tan aleatoria.

Sí que nos atrevemos a predecir que esta navidad más de uno va a pasarse con el champán y el turrón. Tampoco vamos a negar aquí que las decisiones personales también empujan al azar. También nos atrevemos a predecir que en enero mucha gente va a apuntarse al gimnasio para intentar mitigar los excesos de la navidad. Y que en febrero, un alto porcentaje de los que se apuntaron en enero, no volverán a pisarlo. Aunque sí lo pagarán durante todo el año. Estos comportamientos son propios de la errática naturaleza humana. El caso es que la Navidad es una época de sorteos de diversa índole. Está el Gordo, está el sorteo del Niño el próximo sábado 6 de enero… Hay tómbolas de todo tipo.

Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena

Debido a la alta demanda de entradas, la Filarmónica de Viena sortea en su página web la posibilidad de comprar sólo dos entradas para el concierto de año nuevo. Los que asistirán al concierto este año, echaron la papeleta durante el pasado mes de febrero, periodo en el que estuvo abierto el sorteo. El precio de las entradas, si tienes la suerte de que tu número salga en el bombo, oscila entre los 35 y los 1.200 euros.

Lo que no depende de la suerte es el machismo que ha imperado en la Filarmónica de Viena. No fue hasta 1997, tras 155 años de historia, cuando empezaron a admitir mujeres. De hecho, amenazaron con disolverse si persistía la campaña de presiones para que admitieran mujeres. Con eso llegó a amenazar el entonces presidente de la Filarmónica, Werner Resel. Y de hecho, no fue hasta dos años más tarde cuando ingresó la primera mujer, la arpista francesa Julie Palloc. Que no tocó en un concierto hasta 2003. Y a día de hoy, solo 22 de los 144 integrantes de la Filarmónica son mujeres. Hay más sorteos curiosos.

'El Tiempo Perdido': una librería que sortea online 1.500 euros en libros

Hemos topado con un sorteo muy peculiar que se celebra en una preciosa librería ubicada en el corazón de Granada. La librería se llama ‘El Tiempo Perdido’. Sortean para toda España una cesta de libros valorada en 1.500 euros. Las papeletas valen sólo 2 euros y, como en 'El Gordo', puedes comprar tantos como quieras. Aunque el año pasado, la afortunada consiguió el premio tras comprar tan solo dos boletos. Como dedicar un buen rato a la lectura no depende de la suerte, hemos pedido a Daniel Aguilar, el librero de ‘El Tiempo Perdido’, que nos recomiende una de las lecturas que sortean en la cesta. Apunten: 'Carta de una desconocida' de Stefan Zweig.

Gabriela, estudiante de Traducción y Turismo, ganadora de la cesta de libros de 'El Tiempo Perdido' en 2023.

Un roscón de reyes valorado en 10.000 euros en León

En el número 6 de la Calle del Reloj, está la Confitería Conrado. Una confitería en la que se sortea, entre todos los clientes que adquieren un roscón de reyes, un premio de 10.000 euros. El origen de esta torta también encierra una historia de azares. Fue en la Antigua Roma cuando se empezaron a elaborar unas tortas redondas, en las que se incluían higos, dátiles y miel. Se repartían entre todos los esclavos como regalo por su servilismo. En los roscones se introducía un haba, y el “afortunado” esclavo que se la encontraba, era elegido temporalmente “rey de reyes”. Eso le suponía quedar liberado de sus tareas durante Las Saturnales. Las fiestas se celebraban con un sacrificio al dios romano de la agricultura y la cosecha, Saturno, y con un gran banquete, en unos días de auténtico carnaval.