Lo que nunca debes hacer al votar: consejos y recomendaciones para las elecciones de Castilla y León

El próximo 15 de marzo se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León. Los ciudadanos, además de tener una cita con las urnas, deberán hacer frente a la desinformación, que lamentablemente cada vez es más habitual.

Atendiendo a una guía elaborada por Newtral para hacer frente a bulos, conviene aplicar las siguientes recomendaciones de cara a la jornada del próximo domingo.

Qué no debes hacer

Aunque haya información circulando en internet, lo cierto es que no se debe escribir en la papeleta, pues la ley electoral lo considera como voto nulo. En ocasiones circulan bulos que invitan a los electores a escribir en las papeletas, pero es importante recordar que esto no se debe hacer.

Tampoco se puede meter más de una papeleta en el mismo sobre, pues al igual que ocurre en el caso anterior, la norma lo considerará voto nulo.

Consideraciones a tener en cuenta

Además de estas prohibiciones, hay que tener claro qué es votar en blanco y qué es el voto nulo. Muchos creen que es lo mismo, pero la verdad es que se diferencian bastante.

Voto nulo : no contabiliza en el reparto de escaños, por lo que es indiferente para el resultado electoral.

: no contabiliza en el reparto de escaños, por lo que es indiferente para el resultado electoral. Voto en blanco: es válido y se suma al número de votos emitidos.

También es importante recordar que encontrar papeletas en la basura no es sinónimo de fraude electoral, ya que después del recuento de votos, solo se guardan las actas, los votos nulos y los dudosos. Es decir, el resto se desecha.

Voto por correo: lo que debes saber

En el caso del voto por correo, la información disponible suele ser algo confusa. Hay bulos que afirman que estos votos se cuentan aparte de las urnas, pero esto es mentira. Tanto los depositados en las urnas como los votos por correo se recuentan de manera conjunta.

Otro aspecto reseñable sobre votar por correo es que estos votos no son costudiados por la Guardia Civil, sino que son los propios trabajadores de Correos los que se encargan de ello. Aunque eso sí, una vez que el recuento a finalizado, todos los votos emitidos son trasladados hasta la juta electoral correspondiente por agentes policiales y los responsables de mesa.