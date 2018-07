Ray Charles, el padre del soul

Comenzó en el mundo de la música con diecisiete años, y cuando falleció en junio de 2004 aún permanecia en activo. En esos cincuenta años de música Charles publicó otros tantos discos, en los que se movió entre el R&B y el soul, pasando por el rock and roll o el pop, para disgusto de los más puristas, el gospel o el blues. Y creó inolvidables y maravillosos temas para bailar sobre la pista o escuchar en solitario. La televisión no ha permanecido indiferente a las prolíficas creaciones de un artista que se ganó la admiración de sus compañeros año tras año, y podemos encontrar en muchas series algunos de sus éxitos.

A finales de 1954, Charles publicó el single perteneciente a su primer disco Ray Charles, titulado I´ve Got a Woman. En la gira de ese mismo verano Charles y su banda comenzaron a trabajar en un tema en el que, como en muchos otros, se podían encontrar referencias al gospel. Lo que no sabía es que iba a convertirse en su primer número uno en enero de 1955 e iba a ser versionado por Elvis Presley un año después. En el vídeo que podéis encontrar un poco más abajo, disfrutamos de la interpretación de éste tema quince años después de su publicación, en un recital en Francia. Y la serie en la que podemos encontrar esta canción es una habitual de este blog, Caso Abierto, concretamente en la séptima temporada.

En la misma serie y en la misma temporada encontramos What Would I Do Without You? el tema de apertura de Yes Indeed! el segundo de los tres LP´s recopilados por Atlantic. Aunque también hay producciones, como Damages, que en una misma temporada, concretamente la segunda, cuentan con la misma canción para complementar las secuencias. Se trata de Just For a Thrill que apareció en el disco The Genius of Ray Charles uno de los primeros en los que explotó su vena rhythm and blues. En 1962 continuó con ese género en Modern Sounds In Country and Western Music, un disco en el que podemos encontrar una de las muchas versiones existentes del tema You Are My Sunshine escrita por Oliver Hood en 1933 y grabada por primera vez seis años después. En la pasada temporada pudimos escucharla en la fallida serie sobre las guapas azafatas de Pan Am.

En la segunda temporada de la serie de abogados de la ABC Boston Legal aparece la versión que Charles hizo en 1966 de la cancion country Crying Time, y que dio nombre a su primer disco con el sello Tangerine editado ese mismo año. Para finalizar, me voy a tomar una licencia, porque estas son todos los temas de Ray Charles que he encontrado en series de televisión, y echo de menos una de mis favoritas, What I´d Say. Escrita en 1959, este tema de más de seis minutos fue para muchos el nacimiento del género soul y para su discográfica una canción demasiado atrevida y demasiado larga. Juzguen ustedes mismos. Y disfruten.