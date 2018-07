Ignacio González: ‘La Huelga General es una irresponsabilidad de los sindicatos’

La entrevista ha comenzado con la tragedia en el Madrid Arena la madrugada del miércoles al jueves, en donde cuatro chicas murieron. González asegura que ‘si alguien ha incumplido las obligaciones, se exigirán las responsabilidades pertinentes’. Pero el Presidente se ha mostrado en contra de la prohibición de estos eventos, aunque hay que ‘exigir que se cumplan las medidas legales para que no se produzca otra vez’.

Ignacio González ha hablado sobre la medida adoptada de cobrar un euro por receta con el fin de rebajar la factura farmacéutica. ‘A nadie se le escapa que tendemos a acumular farmacia en casa’, por lo que hay que poner medidas para que la gente ‘haga mejor uso’ de las medicinas. En el Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría dijo que no era su modelo y que estudiaban la opción de recurrir la medida, pero González cree que las administraciones regionales están ‘para que cada una de ellas las analicemos y para ver en que medida puedan afectar o no, pero me parece mal que el Gobierno lo analice’.

El Presidente de la Comunidad de Madrid se ha mostrado ‘en contra de la Huelga General, es una irresponsabilidad de los sindicatos. Después de que durante mucho tiempo y viendo como el Gobierno anterior nos llevaba al desastre no dijeran nada, y en menos de un año, dos huelgas es una irresponsabilidad’.

Por último, sobre los comicios en Cataluña, ‘son unas elecciones que se van a celebrar bajo el marco de la Constitución española, por lo que Mas tendrá que acatar la constitución’. Además ya ‘ha jurado la constitución muchas veces’.