Fix You, el himno omnipresente

La presencia de una de las bandas británicas más importantes de los últimos años, en las series de televisión es ya de por sí extensa, entre otras razones, por el propio éxito que Coldplay tiene en todo el mundo. La universalidad de las letras de la banda compuesta por Martin, y en la que le acompañan Johnny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, así como la conveniencia musical que muchas veces aporta su estilo más blando, o el más melódico, provocan que sean muchas las producciones que cuentan con sus creaciones. Amsterdam, Talk o incluso la poco conocida Have yourself a Merry Little Christmas entre otras, suenan en más de una decena de series que, desde hace más de una década, cuentan con ellas para poner música a sus secuencias. Sin embargo, en los últimos años, para los finales emotivos y conmovedores de capítulos y temporadas parece obligada la presencia de Fix You, la cuarta canción del tercer disco del grupo, X&Y.

La última en unirse a esta moda, que ya comenzó en 2005, cuando acababa de ser publicado el LP, ha sido The Newsroom, el último trabajo de Aaron Sorkin. El director neoyorquino utilizó, que no es lo mismo que contó con ella, la canción escrita a ocho manos, en el final del cuarto episodio de la serie que actualmente emite HBO, y lo hizo de tal manera que el título del episodio fue I´ll Try to Fix You. El órgano inicial que acompaña en los primeros compases, cuando Martin nos plantea el peor de los escenarios, de esos que tanto abundan en los peores días, nos dibuja los primeros esfuerzos del equipo de Will McAvoy por perseguir la noticia, y continúa haciéndolo cuando aparece la guitarra, primero la acústica y luego la eléctrica. Muy parecido es el efecto que causó la interpretación que Asian F hizo del tema en el tercer episodio de la tercera temporada de Glee, en el que Will Schuester cantaba mientras rezaba con Emma.

En 2009, el drama de la ABC Cinco Hermanos se sirvió de los compases de este tema que según el propio Martin contiene un mensaje de aliento, en el decimosexto capítulo de la tercera temporada, en el que ocurren dos de los hechos más trascendentales de la temporada. A pesar de encontrarse incluido en unos de los trabajos más discretos de la banda, la canción figura entre las mejores de la banda y ha sido versionada por numerosos grupos. Continuando con su presencia televisiva, en 2006 la pudimos escuchar en Caso Abierto, una habitual de esta sección, y Scrubs en el duodécimo episodio de la quinta temporada de la serie protagonizada por Zach Braff. Pero el propio Martin se atrevió a interpretar el tema en el décimo episodio de la segunda temporada de Extras el experimento televisivo de Ricky Gervais y Stephen Merchant en la BBC, en el que narran las vivencias de dos actores entre castings y rodajes.

El vídeo del tema, en el que un jovencísimo Chris Martin recorre la ciudad de Londres, caminando por el puente de Waterloo y atravesando los túneles cercanos a la estación London Bridge, antes de correr al estadio Reebook a encontrarse con sus compañeros, fue dirigido por la especialista en videoclips Sophie Muller. Y casi a la que fue publicado este trabajo audiovisual, la serie apareció en dos producciones bien diferentes que en buscaban un mismo efecto, resaltar el matiz dramático de la escena que acompañaba. Por un lado sonó en la serie creada por Hank Steinberg y protagonizada por Anthony LaPaglia, Sin Rastro en el noveno episodio de la cuarta temporada, titulado Freefall. Por otro, y en un ambiente totalmente diferente, podemos escuchar Fix You en el drama juvenil de FOX, The OC, en una secuencia relativamente similar a algunas de las comentadas anteriormente.